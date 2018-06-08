SPOR

Süper Lig'den Dünya Kupası'na 22 isim

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 08.06.2018 12:07 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in ardından futbolda yaşanacak heyecan Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası ile devam edecek. Sezonu Süper Lig'de tamamlayan 22 futbolcu kupada boy gösterecek.

Süper Lig'den Dünya Kupası'na 22 isim

Süper Lig'den en fazla oyuncu gönderen takım 4'er oyuncuyla Bursaspor ve Beşiktaş olurken, Galatasaray ve Kasımpaşa'dan 3 futbolcu kupada milli takım formasını terletecek. Fenerbahçe, Göztepe, Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Evkur Yeni Malatyaspor ve Kardemir Karabükspor'da 1'er futbolcu ülkesi için mücadele edecek.

Dünya Kupası'nda yer alan ülkelere bakıldığında Süper Lig'den en fazla oyuncu çağıran ülkeler 4'er oyuncuyla Fas ve Nijerya olurken, Portekiz'den 3, Senegal'den 2, Mısır, Uruguay, Hırvatistan, İzlanda, Japonya, İsviçre, Sırbistan, Avustralya ve Tunus'tan da 1'er oyuncu milli takım kadrolarında yer alıyor.

2018 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyecek 22 Süper Lig oyuncusunun isimleri şu şekilde:

Beto (Göztepe), Pepe (Beşiktaş), Dusko Tosic (Beşiktaş), Ricardo Quaresma (Beşiktaş), Domagoj Vida (Beşiktaş), Fernando Muslera (Galatasaray), Younes Belhanda (Galatasaray), Lamine Gassama (Aytemiz Alanyaspor), Hassan Trezeguet (Kasımpaşa), Kenneth Omeruo (Kasımpaşa), William Troost-Ekong (Bursaspor), Abdullahi Shehu (Bursaspor), Moussa Sow (Bursaspor), Aziz Behich (Bursaspor), Ogenyi Onazi (Trabzonspor), Manuel da Costa (Medipol Başakşehir), Nabil Dirar (Fenerbahçe), Khalid Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor), Olafur Ingi Skulason (Kardemir Karabükspor), Yuto Nagatomo (Galatasaray), Syam Ben Youssef (Kasımpaşa), Johan Djourou (Antalyaspor)

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trezeguet 2018 dünya kupası

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