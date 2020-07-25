Süper Lig'den küme düşen son iki takım belli oldu: Yeni Malatyaspor ve Kayserispor

Süper Lig'in 34. yani son haftasında küme düşen takımlar belli oldu. Ankaragücü lige veda ederken 36 puana ulaşan Gençlerbirliği ile Konyaspor kesin olarak ligde kalmıştı.

Bu akşamki sonuçların ardından Yeni Malatyaspor ve Kayserispor bu akşamki maçların ardından Süper Lig'e veda eden takımlar oldu.

