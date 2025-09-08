Süper Lig devi Beşiktaş transferde rotayı Real Madrid'e çevirdi! Genç savunma oyuncusu Raul Asencio için teklif bile yapıldı...

Süper Lig devi Beşiktaş Türkiye’de transfer döneminin devam etmesinden dolayı Başkan Serdal Adalı ile takımı güçlendirmek için konuşarak takviye istedi. İspanyol devi Real Madrid’de forma giyen genç oyuncu Raul Asencio için menajerler aracılığıyla kiralama teklifi yapıldı.

TEKLİF DEĞERLENDİRİLİYOR

Fichajes'in haberine göre; Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Raul Asencio için kiralama teklifinde bulundu. İspanyol devi Real Madrid, siyah-beyazlı ekipten gelen bu teklifi değerlendirdiği kaydedildi.

SERGEN YALÇIN SAVUNMACI İSTEDİ

Teknik direktör Sergen Yalçın ile Başkan Serdal Adalı’nın yaptığı toplantıda takımın savunma hattından memnun olmadığını belirten Yalçın, takviye istedi. Tayyip Talha Sanuç'un Gaziantep FK’ya transferi sonrası o bölgeye ekleme talep eden Sergen Yalçın’a Adalı’dan Real Madrid’in genç oyuncusu önerildi. Resmi teklif yapılan oyuncu için transferde pazarlıklar devam ediyor.