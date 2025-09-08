SPOR

Süper Lig devi Beşiktaş transferde rotayı Real Madrid'e çevirdi! Genç savunma oyuncusu Raul Asencio için teklif bile yapıldı...

Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın transfer dönemi bitmeden kadrosunu güçlendirmek istiyor. Savunma hattında yaşanan krizden memnun olmayan deneyimli teknik adam, gözünü Real Madrid’in genç defansı Raul Asencio’ya çevirdi.

Burak Kavuncu
Raul Asencio

İSP İspanya
Yaş: 22 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Real Madrid
Süper Lig devi Beşiktaş Türkiye’de transfer döneminin devam etmesinden dolayı Başkan Serdal Adalı ile takımı güçlendirmek için konuşarak takviye istedi. İspanyol devi Real Madrid’de forma giyen genç oyuncu Raul Asencio için menajerler aracılığıyla kiralama teklifi yapıldı.

TEKLİF DEĞERLENDİRİLİYOR

Fichajes'in haberine göre; Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Raul Asencio için kiralama teklifinde bulundu. İspanyol devi Real Madrid, siyah-beyazlı ekipten gelen bu teklifi değerlendirdiği kaydedildi.

SERGEN YALÇIN SAVUNMACI İSTEDİ

Teknik direktör Sergen Yalçın ile Başkan Serdal Adalı’nın yaptığı toplantıda takımın savunma hattından memnun olmadığını belirten Yalçın, takviye istedi. Tayyip Talha Sanuç'un Gaziantep FK’ya transferi sonrası o bölgeye ekleme talep eden Sergen Yalçın’a Adalı’dan Real Madrid’in genç oyuncusu önerildi. Resmi teklif yapılan oyuncu için transferde pazarlıklar devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika beşiktaş real madrid
