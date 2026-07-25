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Süper Lig devi Darwin Nunez'i İstanbul'a getiriyor!

Beşiktaş, Uruguaylı golcü Darwin Nunez'in transferinde mutlu sona çok yakın. Siyah-beyazlıların, Al Hilal forması giyen 27 yaşındaki yıldızı sezon sonuna kadar kiralamak için anlaşma aşamasına geldiği öne sürüldü.

Süper Lig devi Darwin Nunez'i İstanbul'a getiriyor!
Burak Kavuncu

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Beşiktaş, dünya futbolunda ses getirecek bir transfere hazırlanıyor. Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre siyah-beyazlılar, Al Hilal'in Uruguaylı golcüsü Darwin Nunez'i kiralık olarak kadrosuna katmak için son aşamaya geldi.

SEZON SONUNA KADAR KİRALIK

Süper Lig devi Darwin Nunez i İstanbul a getiriyor! 1

Haberde, Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Darwin Nunez'in, taraflar arasındaki son detayların tamamlanmasının ardından sezon sonuna kadar Beşiktaş forması giyeceği belirtildi. Transferde son detayların da çözülmesi durumunda oyuncunun İstanbul'a geleceği belirtildi.

AL HILAL PERFORMANSI

Süper Lig devi Darwin Nunez i İstanbul a getiriyor! 2

Geçtiğimiz sezon Al Hilal'de 24 resmi karşılaşmada görev yapan 27 yaşındaki santrfor, 9 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Uruguay Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda üç maçta forma giyen deneyimli futbolcu ise skor katkısı üretemedi.

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Süper Lig devi Darwin Nunez i İstanbul a getiriyor! 3

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Darwin Nunez'in transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor. Beşiktaş yönetiminin, hücum hattını güçlendirmek adına yıldız golcüyü sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
transfer beşiktaş Darwin Nunez
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