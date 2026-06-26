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Süper Lig devi resmen açıkladı! Trabzonspor, Metehan Mimaroğlu transferini TFF’ye bildirdi

Trabzonspor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bordo-mavililer, Gençlerbirliği'nde geçen sezon 36 maçta 7 gol ve 4 asistlik performans sergileyen tecrübeli kanat oyuncusu Metehan Mimaroğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig devi resmen açıkladı! Trabzonspor, Metehan Mimaroğlu transferini TFF’ye bildirdi
Cevdet Berker İşleyen
Metehan Mimaroğlu

Metehan Mimaroğlu

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Gençlerbirliği
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Trabzonspor, yeni sezon kadro planlaması kapsamında transfer çalışmalarını sürdürürken, Gençlerbirliği forması giyen Metehan Mimaroğlu ile anlaşmaya vardı.

1 YILLIK ANLAŞMA

Süper Lig devi resmen açıkladı! Trabzonspor, Metehan Mimaroğlu transferini TFF’ye bildirdi 1

Bordo-mavili kulüp, 32 yaşındaki futbolcunun transferini 1 yıllık sözleşmeyle Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bildirdi.

Kanat hattında görev yapan Metehan Mimaroğlu, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği’ formasıyla önemli bir performans ortaya koydu.

36 MAÇTA 11 GOLE KATKI

Süper Lig devi resmen açıkladı! Trabzonspor, Metehan Mimaroğlu transferini TFF’ye bildirdi 2

Deneyimli oyuncu, 2025-2026 sezonunda çıktığı 36 resmi maçta 7 gol atarken, 4 de asist yaparak takımına toplam 11 gole doğrudan katkı sağladı.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Gençlerbirliği Trabzonspor son dakika
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