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Süper Lig devinden Çağlar Söyüncü hamlesi! Fenerbahçe tüm maaşını ödemeye hazır

23.11.2023 14:16 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi geldi. Atletico Madrid'e transfer olan fakat sadece 74 dakika oynayabilen milli oyuncu için İspanyollar kiralık gönderme kararı verdi.

Süper Lig devinden Çağlar Söyüncü hamlesi! Fenerbahçe tüm maaşını ödemeye hazır
Çağlar Söyüncü

Çağlar Söyüncü

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Atletico Madrid
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Fenerbahçe'de stoper arayışları devam ediyor. Bu bağlamda Çağlar Söyüncü'yü gündemine alan sarı-lacivertlilerde iş ciddiye bindi.

STOPER KRİZİ YAŞANIYOR

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Dario AS'ın haberine göre; Becao, Djiku ve Serdar Aziz'in bir süredir sahalardan uzak kalmasından dolayı stoper krizi yaşayan Fenerbahçe'nin, Çağlar Söyüncü'yü kiralamak için harekete geçtiği ifade edildi.

5 MAÇTA 74 DAKİKA

Cags

Sezon başında Atletico Madrid'e transfer olan Çağlar, İspanyol ekibinde 5 maçta görev yaptı. Sarı-lacivertlilerin Çağlar Söyüncü için maaşının tamamını ödemeye hazır olduğu aktarıldı.

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Taraftarın tepkisini çeken sözlerTaraftarın tepkisini çeken sözler
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Çağlar Söyüncü fenerbahçe sezon iyet
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