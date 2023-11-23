Süper Lig devinden Çağlar Söyüncü hamlesi! Fenerbahçe tüm maaşını ödemeye hazır

Fenerbahçe'de stoper arayışları devam ediyor. Bu bağlamda Çağlar Söyüncü'yü gündemine alan sarı-lacivertlilerde iş ciddiye bindi.

STOPER KRİZİ YAŞANIYOR

Dario AS'ın haberine göre; Becao, Djiku ve Serdar Aziz'in bir süredir sahalardan uzak kalmasından dolayı stoper krizi yaşayan Fenerbahçe'nin, Çağlar Söyüncü'yü kiralamak için harekete geçtiği ifade edildi.

5 MAÇTA 74 DAKİKA

Sezon başında Atletico Madrid'e transfer olan Çağlar, İspanyol ekibinde 5 maçta görev yaptı. Sarı-lacivertlilerin Çağlar Söyüncü için maaşının tamamını ödemeye hazır olduğu aktarıldı.





