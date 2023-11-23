Süper Lig devinden Çağlar Söyüncü hamlesi! Fenerbahçe tüm maaşını ödemeye hazır

Fenerbahçe'de stoper arayışları devam ediyor. Bu bağlamda Çağlar Söyüncü'yü gündemine alan sarı-lacivertlilerde iş ciddiye bindi.
Dario AS'ın haberine göre; Becao, Djiku ve Serdar Aziz'in bir süredir sahalardan uzak kalmasından dolayı stoper krizi yaşayan Fenerbahçe'nin, Çağlar Söyüncü'yü kiralamak için harekete geçtiği ifade edildi.
Sezon başında Atletico Madrid'e transfer olan Çağlar, İspanyol ekibinde 5 maçta görev yaptı. Sarı-lacivertlilerin Çağlar Söyüncü için maaşının tamamını ödemeye hazır olduğu aktarıldı.