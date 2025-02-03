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Süper Lig devinden gece yarısı ayrıldı bir gün geçmeden yeni takımına imza attı! Eyüpspor eski gol kralını resmen açıkladı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
03.02.2025 15:44
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Trendyol Süper Lig temsilcisi ikas Eyüpspor, Trabzonspor'dan santrfor Umut Bozok'u transfer etti. Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "ikas Eyüpspor'umuz, Umut Bozok ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Umut Bozok'a 'hoş geldin' diyor, eflatun-sarılı formayla nice zaferler diliyoruz." denildi.

Süper Lig devinden gece yarısı ayrıldı bir gün geçmeden yeni takımına imza attı! Eyüpspor eski gol kralını resmen açıkladı

Transferle ilgili açıklamada bulunan kulüp Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Umut Bozok, A Milli Takım'ımıza kadar yükselmiş, Süper Lig'de gol krallığı yaşamış önemli bir oyuncu. Henüz 28 yaşında. Kasımpaşa’da yaşadığı çıkıştan sonra Trabzonspor’da istediği form grafiğini yakalayamadı. Biz ikas Eyüpspor'umuzda yakaladığımız idari ve sportif anlamdaki yükselen grafiğimize katkı vereceğini düşünüyoruz. Arda hoca ile birlikte de bizim sistemimizin içinde Umut Bozok'un arzu ettiği çıkışı yakalayıp yeniden A Milli Takım'ımıza yükselebileceğini düşünüyorum. Kulübümüz adına önemli bir transfer gerçekleştirdik. Her iki tarafa da hayırlı olsun." diye konuştu.

"ARDA HOCA ARAYINCA..."

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Umut Bozok ise teknik direktör Arda Turan'ın, transferinde etkili olduğunu belirterek, "Arda hoca arayınca çok farklı oldu benim için. Arda hoca aradıktan sonra kararımı verdim. Böyle bir takıma gelmek benim için büyük bir şans. Kaliteli bir kadromuz var, ortam inanılmaz. Burada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Takım arkadaşlarıma yardımcı olmak istiyorum. İnşallah takım ve benim için başarılı bir dönem olur." ifadelerini kullandı.

2021-2022 sezonunda Kasımpaşa'da forma giyen Umut, 38 lig maçında fileleri 20 kez havalandırarak sezonu gol kralı olarak tamamladı. 28 yaşındaki santrfor, 2022'de geldiği Trabzonspor'da 56 resmi müsabakada 14 gol sevinci yaşadı.

Umut Bozok, bordo-mavili ekiple bu sezon çıktığı 4 lig maçında 1 gol attı.

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Trabzonspor Eyüpspor son dakika
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