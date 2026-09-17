Süper Lig devinden Hakan Çalhanoğlu bombası! Transfer bu kez bitiyor

Süper Lig'de zirve yarışında yara alan ve Talisca'nın takımdan ayrılmasıyla hücuma dönük orta saha rotasyonu son derece daralan Fenerbahçe'de yönetim, ara transfer dönemi için şimdiden kolları sıvadı. Yaz transfer döneminin son günlerinde bu bölgeye takviye yapamayan sarı-lacivertliler, ocak ayında çifte imza patlatarak şampiyonluk yolunda gövde gösterisi yapmayı hedefliyor.

İLK HEDEF MİLLİ KAPTAN HAKAN ÇALHANOĞLU!

Yabancı kontenjanı dolu olan sarı-lacivertlilerde listenin en tepesinde Hakan Çalhanoğlu yer alıyor. Seçim sürecinde Hakan Safi'nin anlaşma sağladığını duyurduğu 32 yaşındaki milli yıldız, Aziz Yıldırım yönetiminin de gündemindeki tazeliğini koruyor. Inter ile sözleşmesinin son senesinde giren ve İtalyan devinin yeni kontrat teklifini henüz kabul etmeyen tecrübeli futbolcu, yerli statüsü avantajıyla Fenerbahçe'nin bir numaralı önceliği konumunda.

BRIGHTON'IN YILDIZI YASIN AYARI DA RADARDA!

Fenerbahçe'nin gündemindeki diğer kritik hedef ise Premier Lig ekibi Brighton forması giyen 22 yaşındaki Yasin Ayari. İngiliz ekibinde yeni sözleşmeyi reddettiği için kadro dışı kalma noktasına gelen ancak teknik direktör Fabian Hürzeler'in talebiyle takıma dönen genç yetenek, TFF'nin +4 yabancı kontenjanı kuralına tam uyum sağlıyor.

MİLLİ ARADA İLK TEMAS! UYGUN BONSERVİS PLANI...

Hem Hakan Çalhanoğlu'nun hem de Yasin Ayari'nin kulüpleriyle olan sözleşmelerinin haziran ayında sona erecek olmasını fırsat bilen sarı-lacivertli yönetim, her iki oyuncuyu da ocak ayında makul bir bonservis bedeliyle bitirmeyi planlıyor. Fenerbahçe kurmaylarının, lige verilecek milli arada oyuncuların menajerleriyle masaya oturarak ilk resmi temasları kuracağı öğrenildi.