SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Beşiktaş'ta Marsilya maçı öncesi bir şok daha!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki dev Marsilya sınavına hazırlanan Beşiktaş, peş peşe gelen sakatlık haberleriyle sarsıldı! Leandro Trossard'ı kaybeden siyah-beyazlılarda, Orkun Kökçü'den de kötü haber geldi. Milli yıldızın dev maçta oynayıp oynamayacağı bugün belli olacak.

Beşiktaş'ta Marsilya maçı öncesi bir şok daha!
Emre Şen
Orkun Kökçü

Orkun Kökçü

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Avrupa sahnesinde kükremeye hazırlanan Beşiktaş, kritik karşılaşmaya saatler kala adeta revire döndü. UEFA Avrupa Ligi lig aşaması ilk hafta mücadelesinde yarın akşam Tüpraş Stadyumu'nda Fransa'nın köklü ekibi Marsilya'yı ağırlayacak olan siyah-beyazlılarda, üst üste gelen sakatlıklar teknik heyetin oyun planlarını tamamen altüst etti.

ÖNCE TROSSARD, ŞİMDİ DE KAPTAN!

Marsilya maçı öncesi hücum hattının en önemli silahlarından biri olan Leandro Trossard'ın sakatlığıyla büyük bir şok yaşayan Kara Kartal'a, bir ağır darbe de kaptanından geldi.

NEFESLER TUTULDU: KARAR ÖĞLEN VERİLECEK!

Ayak parmağında sorun tespit edilen kaptan Orkun Kökçü'nün durumu, bugün öğlen saatlerinde sağlık kurulu tarafından yapılacak detaylı kontrollerin ardından netlik kazanacak. Milli futbolcunun iğneyle de olsa sahaya çıkıp çıkamayacağı, yapılacak bu son kritik tetkiklerin ardından belli olacak. Tüm Beşiktaş camiası, dev maç öncesi kaptandan gelecek müjdeli haberi bekliyor.

%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans İçin Hemen Başvur!

%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans İçin Hemen Başvur!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Süper Lig devinden Hakan Çalhanoğlu bombası! Transfer bu kez bitiyorSüper Lig devinden Hakan Çalhanoğlu bombası! Transfer bu kez bitiyor
Arda Turan'ın Trabzonspor'u reddetme nedeni ortaya çıktı! Serveti bu yüzden elinin tersiyle itmiş...Arda Turan'ın Trabzonspor'u reddetme nedeni ortaya çıktı! Serveti bu yüzden elinin tersiyle itmiş...
Anahtar Kelimeler:
Orkun Kökçü beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rusya dünyaya duyurdu: "Doğrudan savaş ilanı olur"

Rusya dünyaya duyurdu: "Doğrudan savaş ilanı olur"

Erzurum Palandöken Kaymakamı ve korumasına soruşturma açıldı

Erzurum Palandöken Kaymakamı ve korumasına soruşturma açıldı

Aziz Yıldırım'dan Emre Bol'a sert tepki! "Önce bunun hesabını ver"

Aziz Yıldırım'dan Emre Bol'a sert tepki! "Önce bunun hesabını ver"

Michelin yıldızlı restorana gitti! Tabağındaki canlıyı garsona gösterince...

Michelin yıldızlı restorana gitti! Tabağındaki canlıyı garsona gösterince...

Tapu işlemlerinde yeni dönem: 1 Ekim'de değişiyor

Tapu işlemlerinde yeni dönem: 1 Ekim'de değişiyor

Fed sonrası piyasa çalkalandı: Altın fiyatlarında hareketlilik

Fed sonrası piyasa çalkalandı: Altın fiyatlarında hareketlilik

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.