Beşiktaş'ta Marsilya maçı öncesi bir şok daha!

Avrupa sahnesinde kükremeye hazırlanan Beşiktaş, kritik karşılaşmaya saatler kala adeta revire döndü. UEFA Avrupa Ligi lig aşaması ilk hafta mücadelesinde yarın akşam Tüpraş Stadyumu'nda Fransa'nın köklü ekibi Marsilya'yı ağırlayacak olan siyah-beyazlılarda, üst üste gelen sakatlıklar teknik heyetin oyun planlarını tamamen altüst etti.

ÖNCE TROSSARD, ŞİMDİ DE KAPTAN!

Marsilya maçı öncesi hücum hattının en önemli silahlarından biri olan Leandro Trossard'ın sakatlığıyla büyük bir şok yaşayan Kara Kartal'a, bir ağır darbe de kaptanından geldi.

NEFESLER TUTULDU: KARAR ÖĞLEN VERİLECEK!

Ayak parmağında sorun tespit edilen kaptan Orkun Kökçü'nün durumu, bugün öğlen saatlerinde sağlık kurulu tarafından yapılacak detaylı kontrollerin ardından netlik kazanacak. Milli futbolcunun iğneyle de olsa sahaya çıkıp çıkamayacağı, yapılacak bu son kritik tetkiklerin ardından belli olacak. Tüm Beşiktaş camiası, dev maç öncesi kaptandan gelecek müjdeli haberi bekliyor.