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Arda Turan'ın Trabzonspor'u reddetme nedeni ortaya çıktı! Serveti bu yüzden elinin tersiyle itmiş...

Yeni hocasını arayan Trabzonspor'un perde arkasında Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan'a 3 yıl için tam 20 milyon Euro teklif ettiği ortaya çıktı! Genç teknik adamın bu dudak uçuklatan teklifi "Türkiye'de sadece Galatasaray'ı çalıştırırım" diyerek reddetmesi ve sözleşmesindeki özel madde gündeme bomba gibi düştü. Trabzonspor, bu ret yanıtının ardından Thomas Reis'i getirdi.

Arda Turan'ın Trabzonspor'u reddetme nedeni ortaya çıktı! Serveti bu yüzden elinin tersiyle itmiş...
Emre Şen

Trendyol Süper Lig'de suların durulmadığı ve zorlu bir süreçten geçen Trabzonspor'da, teknik direktörlük koltuğu için perde arkasında yaşanan akılalmaz bir transfer girişimi gün yüzüne çıktı. Bordo-mavili yönetimin, takımın başına getirdiği Thomas Reis öncesinde asıl hedefinin Ukrayna devi Shakhtar Donetsk'in başında bulunan Arda Turan olduğu iddia edildi.

3 YIL İÇİN 20 MİLYON EURO! MASADAKİ ÇILGIN RAKAM...

Arda Turan ın Trabzonspor u reddetme nedeni ortaya çıktı! Serveti bu yüzden elinin tersiyle itmiş... 1

Sportex YouTube kanalında çarpıcı açıklamalarda bulunan spor yorumcusu Mehmet Özcan'ın iddiasına göre; Trabzonspor yönetimi, 39 yaşındaki genç teknik adamı Karadeniz'e getirebilmek için kesenin ağzını sonuna kadar açtı. Bordo-mavililerin, Arda Turan'a 3 yıllık sözleşme karşılığında toplam 20 milyon Euro gibi dudak uçuklatan bir maaş paketi sunduğu ortaya çıktı. Ancak masadaki bu devasa rakam, beklenmedik bir aidiyet duvarına çarptı.

"TÜRKİYE'DE SADECE GALATASARAY!"

Arda Turan ın Trabzonspor u reddetme nedeni ortaya çıktı! Serveti bu yüzden elinin tersiyle itmiş... 2

Kendisine sunulan bu astronomik teklifi elinin tersiyle iten Arda Turan'ın ret gerekçesi ise Galatasaray camiasında büyük yankı uyandıracak türden. Genç çalıştırıcının, Türkiye'ye geri dönmesi halinde Süper Lig'de sadece Galatasaray'ı çalıştıracağını belirterek Karadeniz ekibine teşekkür ettiği öğrenildi. Öte yandan basına sızan detaylarda, Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk ile imzaladığı mevcut sözleşmesinde sarı-kırmızılı kulübe dönmesine olanak sağlayan özel bir "Galatasaray için fesih maddesi" bulunduğu da tescillenmiş oldu.

ROTA MECBUREN THOMAS REIS'E DÖNDÜ

Arda Turan ın Trabzonspor u reddetme nedeni ortaya çıktı! Serveti bu yüzden elinin tersiyle itmiş... 3

Arda Turan'dan net bir "Galatasaray" vetosu yiyen Trabzonspor yönetimi, yaşanan bu gelişmenin ardından mecburen rotasını alternatif isimlere çevirdi. Bordo-mavililer, hızlı bir operasyonla Bulgaristan ekibi Ludogorets'i çalıştıran 52 yaşındaki Alman teknik adam Thomas Reis ile el sıkıştı. Resmi sözleşmeyi imzalamak üzere dün Trabzon'a ayak basan Reis, Karadeniz ekibinin başındaki ilk ateşten gömleğini de pazar günkü dev derbide Galatasaray'a karşı giyecek.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Arda Turan galatasaray
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