Arda Turan'ın Trabzonspor'u reddetme nedeni ortaya çıktı! Serveti bu yüzden elinin tersiyle itmiş...

Trendyol Süper Lig'de suların durulmadığı ve zorlu bir süreçten geçen Trabzonspor'da, teknik direktörlük koltuğu için perde arkasında yaşanan akılalmaz bir transfer girişimi gün yüzüne çıktı. Bordo-mavili yönetimin, takımın başına getirdiği Thomas Reis öncesinde asıl hedefinin Ukrayna devi Shakhtar Donetsk'in başında bulunan Arda Turan olduğu iddia edildi.

3 YIL İÇİN 20 MİLYON EURO! MASADAKİ ÇILGIN RAKAM...

Sportex YouTube kanalında çarpıcı açıklamalarda bulunan spor yorumcusu Mehmet Özcan'ın iddiasına göre; Trabzonspor yönetimi, 39 yaşındaki genç teknik adamı Karadeniz'e getirebilmek için kesenin ağzını sonuna kadar açtı. Bordo-mavililerin, Arda Turan'a 3 yıllık sözleşme karşılığında toplam 20 milyon Euro gibi dudak uçuklatan bir maaş paketi sunduğu ortaya çıktı. Ancak masadaki bu devasa rakam, beklenmedik bir aidiyet duvarına çarptı.

"TÜRKİYE'DE SADECE GALATASARAY!"

Kendisine sunulan bu astronomik teklifi elinin tersiyle iten Arda Turan'ın ret gerekçesi ise Galatasaray camiasında büyük yankı uyandıracak türden. Genç çalıştırıcının, Türkiye'ye geri dönmesi halinde Süper Lig'de sadece Galatasaray'ı çalıştıracağını belirterek Karadeniz ekibine teşekkür ettiği öğrenildi. Öte yandan basına sızan detaylarda, Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk ile imzaladığı mevcut sözleşmesinde sarı-kırmızılı kulübe dönmesine olanak sağlayan özel bir "Galatasaray için fesih maddesi" bulunduğu da tescillenmiş oldu.

ROTA MECBUREN THOMAS REIS'E DÖNDÜ

Arda Turan'dan net bir "Galatasaray" vetosu yiyen Trabzonspor yönetimi, yaşanan bu gelişmenin ardından mecburen rotasını alternatif isimlere çevirdi. Bordo-mavililer, hızlı bir operasyonla Bulgaristan ekibi Ludogorets'i çalıştıran 52 yaşındaki Alman teknik adam Thomas Reis ile el sıkıştı. Resmi sözleşmeyi imzalamak üzere dün Trabzon'a ayak basan Reis, Karadeniz ekibinin başındaki ilk ateşten gömleğini de pazar günkü dev derbide Galatasaray'a karşı giyecek.