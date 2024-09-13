Süper Lig devinden Yusuf Yazıcı bombası! Transferin kapanmasına artık saatler kaldı...

Transferin bitimine az bir süre kala Yusuf Yazıcı için Trabzonspor gaza bastı. Adı birçok takımla anılan fakat kimseyle anlaşamayan Yusuf Yazıcı için girişimler hızlandı.

TRANSFER DÖNEMİ BU GECE BİTİYOR

Türkiye'de de 13 Eylül Cuma günü, yani bugün 23.59'da yaz transfer dönemi noktalanacak. Trabzonspor son hamle olarak Yusuf Yazıcı'yı düşünüyor.

LILLE İLE SÖZLEŞMESİ BİTTİ

Lille ile sözleşmesi bittiği için 1 TL bile bonservis ödenmeyecek Yusuf Yazıcı için Trabzonspor devreye girdi. Şenol Güneş'in telefonla görüşme yaptığı milli oyuncunun öğleden sonra ikna olması durumunda resmi açıklama yapılacak.