Süper Lig devinden Yusuf Yazıcı bombası! Transferin kapanmasına artık saatler kaldı...

Transferin bitimine az bir süre kala Yusuf Yazıcı için Trabzonspor gaza bastı. Adı birçok takımla anılan fakat kimseyle anlaşamayan Yusuf Yazıcı için girişimler hızlandı.
Türkiye'de de 13 Eylül Cuma günü, yani bugün 23.59'da yaz transfer dönemi noktalanacak. Trabzonspor son hamle olarak Yusuf Yazıcı'yı düşünüyor.
Lille ile sözleşmesi bittiği için 1 TL bile bonservis ödenmeyecek Yusuf Yazıcı için Trabzonspor devreye girdi. Şenol Güneş'in telefonla görüşme yaptığı milli oyuncunun öğleden sonra ikna olması durumunda resmi açıklama yapılacak.