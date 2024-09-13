SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Süper Lig devinden Yusuf Yazıcı bombası! Transferin kapanmasına artık saatler kaldı...

Süper Lig devinden Yusuf Yazıcı bombası! Transferin kapanmasına artık saatler kaldı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
13.09.2024 09:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transfer döneminin bitmesine saatler kala Süper Lig ekibi Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı hamlesi geldi. Şu ana kadar hiçbir takımla anlaşma sağlayamayan Yusuf Yazıcı ile telefonda görüşen Şenol Güneş, milli oyuncuyu Trabzon'da görmek istediğini söyledi.

Süper Lig devinden Yusuf Yazıcı bombası! Transferin kapanmasına artık saatler kaldı...

Transferin bitimine az bir süre kala Yusuf Yazıcı için Trabzonspor gaza bastı. Adı birçok takımla anılan fakat kimseyle anlaşamayan Yusuf Yazıcı için girişimler hızlandı.

TRANSFER DÖNEMİ BU GECE BİTİYOR

58a58c739eea4481b856f9a586176173

Türkiye'de de 13 Eylül Cuma günü, yani bugün 23.59'da yaz transfer dönemi noktalanacak. Trabzonspor son hamle olarak Yusuf Yazıcı'yı düşünüyor.

LILLE İLE SÖZLEŞMESİ BİTTİ

0a42e93381854a02bfcd1977f67082a7

Lille ile sözleşmesi bittiği için 1 TL bile bonservis ödenmeyecek Yusuf Yazıcı için Trabzonspor devreye girdi. Şenol Güneş'in telefonla görüşme yaptığı milli oyuncunun öğleden sonra ikna olması durumunda resmi açıklama yapılacak.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Yusuf Yazıcı
En Çok Okunan Haberler
Narin Güran cinayetinde 8 tutuklama!

Narin Güran cinayetinde 8 tutuklama!

Narin cinayetini çözecek delil dosyaya girdi! Ses kaydı...

Narin cinayetini çözecek delil dosyaya girdi! Ses kaydı...

Galatasaray'da erken seçim!

Galatasaray'da erken seçim!

Sürpriz Arda Güler kararı!

Sürpriz Arda Güler kararı!

Fenerbahçe, Medina transferinde yanlış e-posta kurbanı mı oldu?

Fenerbahçe, Medina transferinde yanlış e-posta kurbanı mı oldu?

Yıldız futbolcudan sürpriz hamle!

Yıldız futbolcudan sürpriz hamle!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Stanley, Adidas, Merrell... Outdoor ve spor markalarda indirim zamanı

Stanley, Adidas, Merrell... Outdoor ve spor markalarda indirim zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.