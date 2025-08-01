Süper Lig devleri Beşiktaş ve Fenerbahçe Milan’ın yıldız futbolcusu Samuel Chukwueze için karşı karşıya!

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe ve Beşiktaş, İtalyan takımı Milan’ın yıldız kanat oyuncusu Samuel Chukwueze için birbirine girdi. Yıldız futbolcuyu kadrosuna katmaya çalışan iki ekip oyuncunun menajerini İstanbul’a davet etti.

BEŞİKTAŞ DAVET ETTİ!

İtalya’dan Calciomercato’nun haberine göre Chukwueze’nin menajeri oyuncunun Beşiktaş’a transferi için İstanbul’a gelirken, siyah beyazlılar ile görüşmelerde bulundu. Beşiktaş'ın şartları Milan'ı tatmin etmediği için görüşmelerden şimdilik durdu.

FENERBAHÇE RANDEVU TALEP ETTİ

Haberin devamında Fenerbahçe’nin Samuel Chukwueze'nin menajerinden randevu talep ettiği ve oyuncunun menajeriyle görüşmek istediği belirtildi. Teknik direktör Jose Mourinho’nun yıldız kanat oyuncusunu kadrosunda görmeyi çok istediği ve Başkan Ali Koç’un transferi bitirmek için büyük uğraş verdiği gelen bilgiler arasında.