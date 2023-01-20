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Süper Lig'e asgari ücretle geldi, 12 milyon euro'ya gidiyor! Emre Belözoğlu'nun prensi Fransa yolunda...

20.01.2023 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışında yer alan Başakşehir'de performansıyla beğeni toplayan ve Avrupa kulüplerinin radarında yer alan Youssouf Ndayishimiye, Avrupa ekiplerinin gözdesi konumunda. Özellikle Fransız takımlarının yakından takip ettiği Burundili futbolcu ile ilgili konuşulan bonservis bedelleri ortaya çıktı. İşte detaylar...

Süper Lig'e asgari ücretle geldi, 12 milyon euro'ya gidiyor! Emre Belözoğlu'nun prensi Fransa yolunda...

Spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'de zirveyi hedefleyen ve 34 puanla 3. sırada yer alan Başakşehir'in savunma oyuncusu Youssouf Ndayishimiye ortaya koyduğu oyunla kamuoyunda beğeni toplamıştı. Performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatimi çeken Burundili futbolcu için sıcak bir gelişme yaşandı.

Fransa Ligue 1 takımlarından Nice ve Lens, Başakşehir forması giyen Ndayishimiye ile yakından ilgileniyor.

DIGARD, ÇOK İSTİYOR

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Nice, geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Didier Digard'ı takımın başına getirmişti. Fransız basını; Digard’ın, ilk olarak 24 yaşındaki futbolcuya imza attırılmasını istediğini yönetime bildirdiğini yazdı.

LENS'TEN 12 MİLYON EURO

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Nice'in 8 milyon euro’luk bir teklif yaptığı, Başakşehir'in ise bu teklifi direkt olarak reddettiği, Lens’in ise Youssouf için 12 milyon euro'yla turuncu-lacivertlilerin kapısını çaldığı belirtildi.

Ndayishimiye’nin, Lens’e daha yakın olduğu ve kulüpler arasında görüşmelerin devam ettiği de kaydedildi. (İHA)

TÜRKİYE'YE ASGARİ ÜCRETLE GELMİŞTİ

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Türkiye kariyerine Yeni Malatyaspor ile başlayan Ndayishimiye, 2019-2020 sezonu öncesinde Aigle Noir FC'den 45 bin dolar karşılığında transfer edildi. İlk sezonunda asgari ücretle maaşını alan 23 yaşındaki futbolcu, 2020-2021 sezonu ara transfer döneminde ise 2 milyon 150 bin euro bonservis bedeli karşılığında Başakşehir'e transfer olmuştu.

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