Süper Lig'e asgari ücretle geldi, 12 milyon euro'ya gidiyor! Emre Belözoğlu'nun prensi Fransa yolunda...

Spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'de zirveyi hedefleyen ve 34 puanla 3. sırada yer alan Başakşehir'in savunma oyuncusu Youssouf Ndayishimiye ortaya koyduğu oyunla kamuoyunda beğeni toplamıştı. Performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatimi çeken Burundili futbolcu için sıcak bir gelişme yaşandı.

Fransa Ligue 1 takımlarından Nice ve Lens, Başakşehir forması giyen Ndayishimiye ile yakından ilgileniyor.

DIGARD, ÇOK İSTİYOR

Nice, geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Didier Digard'ı takımın başına getirmişti. Fransız basını; Digard’ın, ilk olarak 24 yaşındaki futbolcuya imza attırılmasını istediğini yönetime bildirdiğini yazdı.

LENS'TEN 12 MİLYON EURO

Nice'in 8 milyon euro’luk bir teklif yaptığı, Başakşehir'in ise bu teklifi direkt olarak reddettiği, Lens’in ise Youssouf için 12 milyon euro'yla turuncu-lacivertlilerin kapısını çaldığı belirtildi.

Ndayishimiye’nin, Lens’e daha yakın olduğu ve kulüpler arasında görüşmelerin devam ettiği de kaydedildi. (İHA)

TÜRKİYE'YE ASGARİ ÜCRETLE GELMİŞTİ

Türkiye kariyerine Yeni Malatyaspor ile başlayan Ndayishimiye, 2019-2020 sezonu öncesinde Aigle Noir FC'den 45 bin dolar karşılığında transfer edildi. İlk sezonunda asgari ücretle maaşını alan 23 yaşındaki futbolcu, 2020-2021 sezonu ara transfer döneminde ise 2 milyon 150 bin euro bonservis bedeli karşılığında Başakşehir'e transfer olmuştu.

