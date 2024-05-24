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Süper Lig'e çıkacak son takım belli oluyor! Bodrum FK finale yükselerek Sakaryaspor'un rakibi oldu

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
24.05.2024 20:59
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Trendyol 1. Lig Play-off 2. Tur rövanş maçında Bodrum FK, penaltılarla Çorum FK’yı 5-4 mağlup ederek finalde Sakaryaspor’un rakibi oldu. İki takım arasında oynanacak mücadeleyi kazanan ekip Süper Lig'e yükselecek.

Süper Lig'e çıkacak son takım belli oluyor! Bodrum FK finale yükselerek Sakaryaspor'un rakibi oldu

TFF 1'inci Lig'de Play-Off finalinde Sakaryaspor'un rakibi Bodrum Futbol Kulübü oldu. Deplasmanda Çorum FK ile 1-1 berabere kalan yeşil-beyazlılar rövanş maçında evinde rakibini seri penaltı atışları sonucu 5-4 yendi.

ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ FİNAL

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Normal süresi ve uzatma dakikaları golsüz berabere biten maçta Bodrum FK penaltılarda rakibine üstünlük sağladı ve üst üste ikinci kez adını finale yazdırdı. Bodrum FK'nın galibiyetinin ardından İlçe Stadı'nda büyük sevinç yaşandı.

KAZANAN SÜPER LİG'E ÇIKACAK

1'inci Lig Play-Off finali 30 Mayıs Perşembe günü Sakaryaspor ve Bodrum FK arasında Yeni Adana Stadı'nda oynanacak.

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Sakaryaspor Bodrum
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