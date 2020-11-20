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Süper Lig'e geri dönüyor... Göztepe Miroslav Stoch'u istiyor!

GÖZTEPE HABERLERİ  | 20.11.2020 16:37 | Son Güncelleme

Sol kanat arayışlarını sürdüren Süper Lig ekibi Göztepe bonservisi elinde olan ve son olarak da PAOK’ta oynayan Miroslav Stoch’u istiyor.

Süper Lig'e geri dönüyor... Göztepe Miroslav Stoch'u istiyor!

Süper Lig'e 5-1'lik Denizlispor galibiyetiyle başlamasına rağmen oynadığı son 6 maçta 5 beraberlik, 1 yenilgi alan Göztepe'de yönetim, ara transfer döneminde sol kanada takviye yapmak için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Slovak sol kanat oyuncusu Miroslav Stoch'a kanca attı. Son olarak Yunan ekibi PAOK'ta oynayan 31 yaşındaki futbolcunun şu anda bonservisi elinde... Yönetimin, yıldız futbolcuyla görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi. Transferin bir-iki hafta içinde şekilleneceği açıklandı.

SÜPER LİG'DE OYNADI

Miroslav Stoch, PAOK'un yanı sıra FC Nitra, Chelsea, Twente, Fenerbahçe, Al-Ain, Bursaspor ve Slavia Prag da da oynadı. 60 kez Slovakya Milli Takım forması giyen tecrübeli futbolcu 6 kez de fileleri havalandırdı. Güncel piyasa değerinin de 1.5 milyon Euro olduğu öğrenildi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
BU BÜCÜR.. ÇOK İŞ YAPAR... GÖZTEPE YE YAKIŞIR...
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