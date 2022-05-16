Süper Lig'e hangi takımların çıktığı 2021-2022 TFF 1. Lig sezonunun son 2 haftasında küme düşecek takımlar şimdiden merak konusu oldu. Vatandaşlar, Süper Lig'e hangi takımlar çıktı? 2021-2022 TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen takımlar hangileri? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

SÜPER LİG'E HANGİ TAKIMLAR ÇIKTI?

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen ilk iki takım Ankaragücü ve Ümraniyespor oldu.

takım ise Bandırmaspor, İstanbulspor, BB Erzurumspor ve (Eyüpspor-Tuzlaspor-Samsunspor üçlüsünden biri) arasında oynanacak play-off maçları sonrası belli olacak. Söz konusu maçların oynanacağı tarihler ise henüz belli olmadı.

TFF 1. LİG'DEN KÜME DÜŞEN TAKIMLAR HANGİLERİ?

TFF 1. Lig'den bu sezon 4 takım düşecek. Düşmesi kesinleşen tek takım Balıkesirspor. Küme düşecek diğer takımlar ise Menemenspor, Bursaspor, Kocaelispor, Altınordu ve Boluspor'dan 3'ü olacak.

