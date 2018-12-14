Süper Lig’e Türk teknik adam damgası

Dün Teknik Direktör Phillip Cocu’nun sözleşmesinin feshedilmesinin ardından bugün Fenerbahçe’nin başına Ersun Yanal’ın gelmesiyle Süper Lig’de yer alan tüm takımların teknik patronları yerli isimlerden oluştu.

Sezon başında Safet Susiç (Akhisar Belediyespor) ve Phillip Cocu (Fenerbahçe) yabancı teknik adam sıfatıyla takımlarında göreve başlamışlardı. Akhisar’da Susiç’in yerine Cihat Arslan, Fenerbahçe’de Cocu’nun yerine Ersun Yanal’ın göreve gelmesiyle Süper Lig’de yer alan 18 takımın teknik patronlarının hepsi Türk isimlerden oluştu.

İşte Süper Lig’in Türk teknik direktörleri:

Akhisarpor: Cihat Arslan

Antalyaspor: Bülent Korkmaz

Atiker Konyaspor: Aykut Kocaman

Aytemiz Alanyaspor: Sergen Yalçın

Beşiktaş: Şenol Güneş

Bursaspor: Samet Aybaba

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mehmet Özdilek

Çaykur Rizespor: Mehmet Ali Karaca

Demir Grup Sivasspor: Hakan Keleş

Evkur Yeni Malatyaspor: Erol Bulut

Fenerbahçe: Ersun Yanal

Galatasaray: Fatih Terim

Göztepe: Kemal Özdeş

Kasımpaşa: Mustafa Denizli

Kayserispor: Hakan Ertürk

Medipol Başakşehir: Abdullah Avcı

MKE Ankaragücü: İsmail Kartal

Trabzonspor: Ünal Karaman

