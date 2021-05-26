Süper Lig'e yükselen son takım Altay!

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Altınordu ile Altay karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele, Altay'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Altay'a galibiyeti getiren golü 89. dakikada Marco Paixao kaydetti. Bu sonucun ardından Altay, Süper Lig'e yükselen son takım oldu. Altay, tam 18 yıl sonra Süper Lig'e yükseldi. ÇAKIR, ÜST ÜSTE 3. PLAY-OFF FİNALİNDE Karşılaşmayı yöneten hakem Cüneyt Çakır, üst üste 3. kez play-off final müsabakasında düdük çaldı. Çakır, 2018-2019'da Hatayspor ile Gaziantep, 2019-2020 sezonunda da Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanan final maçlarının ardından bu sezon da Altınordu-Altay karşılaşmasını yönetti. PAIXAO YEDEK Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Spor Toto 1. Lig gol kralı Marco Filipe Lopes Paixao'yu yedek oturttu. Ligde normal sezonda 22, play-off'larda da 2 gol atan Portekizli futbolcu, Altınordu karşısında maça yedek kulübesinde başladı. Altay, mücadeleye Cihan Topaloğlu, Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Mehmet Erdem Uğurlu, Jasmin Scuk, Khaly Thiam, Adrien Regattin, Ziya Alkurt, Andre Poko, Leandro Kappel 11'i ile çıktı.

Siyah-beyazlı ekibin yedeklerinde Eren Karataş, Ozan Evrim Özenç, Berkay Sülüngöz, Paixao, Kazımcan Karataş, Tolga Ünlü, Rıdvan Şimşek, Eren Erdoğan, Deniz Kadah ve Zeki Yıldırım yer aldı. Mustafa Denizli, İstanbulspor ile yapılan play-off yarı final rövanş maçının ilk 11'inde yer alan 3 oyuncuya Altınordu karşılaşmasında görev vermedi. Erhan Çelenk kadroya alınmazken Tolga Ünlü ile Paixao yedekler arasında oturdu. Bu oyuncuların yerine Thiam, Ziya Alkurt ve Cebrail süre aldı. ALTINORDU'DA TEK DEĞİŞİKLİK Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Yılport Samsunspor ile oynanan play-off yarı final rövanş maçının 11'inde tek değişikliğe gitti. Kırmızı-lacivertli takım, müsabakaya Erhan Erentürk, Rahmi Salih Kaya, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Yalçın Arslan, Kahraman Demirtaş, Recep Aydın, Oğulcan Ülgün, Ahmet İlhan Özek, Furkan Çil, Metehan Mimaroğlu ve Hüsamettin Yener 11'i ile başladı. Altınordu'nun yedek kulübesinde Mertcan Dağlı, Ufuk Budak, Muzaffer Kocaer, Ahmet Dereli, Bura İnce, Emre Nefiz, Yiğithan Güveli, Şeref Özcan, Yusuf Can Esendemir, Enis Destan oturdu.

Hüseyin Eroğlu, son Samsunspor müsabakasına ilk 11'de başlayan Ufuk Budak'ı yedeğe çekerken bu oyuncunun yerine Hüsamettin'i oynattı. İKİ TAKIMIN 250'ŞER TARAFTARI STATTA Karşılaşmayı iki takımın 250'şer taraftarı tribünden izledi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında seyircisi oynanan müsabakaya sadece iki kulüpten 250'şer davetli alındı. Karşılaşma öncesinde stat hoparlörlerinden koronavirüs önlemleriyle ilgili sık sık hatırlatmalarda bulunuldu. MAÇTAN DAKİKALAR 12'nci dakikada Altınordulu Kahraman'ın uzun pasında defansın arkasına sarkan Ahmet İlhan soldan ceza sahasına girip vurdu, kaleci Cihan karşı karşıya pozisyonda ayağıyla golü önledi. 22'nci dakikada İbrahim'in uzun pasında Altınordu ceza sahasına hareketlenen Kappel müsait pozisyonda seken topu son anda ıskaladı, kaleci Erhan meşin yuvarlağa sahip oldu. 25'inci dakikada Poko'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Erhan uzak direğe giden topu parmaklarının ucuyla çeldi. 45+1'inci dakikada Altınordu'nun sağdan kazandığı serbest vuruşta Metehan, Recep'le paslaşarak sağdan ceza sahasına ortaladı, iyi yükselen Yusuf Yalçın'ın kafa vuruşunda top kaleye gitmedi, bu pozisyonda Yusuf rakibine faul yaptı.