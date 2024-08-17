Süper Lig ekibi Samsunspor'da ayrılık! Takıma veda edip 3. Lig'e transfer oldu

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Karadeniz ekibinin 20 yaşındaki forvet oyuncusu Ali Kılıç takıma veda ederken, TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup ekiplerinden Mardin 1969 Spor’a transfer oldu.

İMZA SONRASI KAMPA KATILDI

Daha önce U18 Milli Takımı’nda da forma giyen Ali Kılıç, kendisini kırmızı-lacivertli ekibe bağlayan sözleşmeyi imzaladıktan sonra takımın Erzurum kampına katıldı.

Mardin Spor’dan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'dan kiralık olarak 1 yıllık anlaşma sağladığımız yetenekli forvet Ali Kılıç Mardin 1969 Spor camiamıza hayırlı olsun. Kendisine başarılı ve bol gollü bir sezon diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.