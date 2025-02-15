Süper Lig ekibinden Galatasaray taraftarını ayaklandıran açıklama: Fenerbahçe şampiyon olsun!

Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Başakşahir-Bodrum FK mücadelesinde kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Bodrumspor oldu.

Karşılaşmanın ardından konuşan Bodrum FK'nın yeni hocası Jose Morais dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ÖNEMLİ BİR GALİBİYET"

Portekizli teknik adam organizasyonu çok iyi bir rakiple karşılaştıklarını vurgularken "Bizim için önemli bir galibiyetti. Maçın genelinde savunmadaki taktiksel disipline bağlı kaldık. Oyuncularımız bu anlamda olağanüstü performans sergiledi." dedi.

MOURINHO'YA ÖVGÜLER

Uzun yıllar yardımcı antrenörlüğünü yaptığı Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun karşılaşmayı tribünden izlemesiyle ilgili de konuşan Jose Morais, "Jose Mourinho hayatımdaki özel isimlerden biri. Kendisi ailemin bir parçası gibi. Maçtan önce otelde görüşmek istemiştik ancak kaldığımız otele yakın olmadığı için maçımıza geldi. Uzun yıllar birlikte çalıştık. Onun bugün bize şans getirdiğini de düşünüyorum. Bu yüzden sonraki maçta Bodrum'a da çağıracağım. Ben de onun burada başarılı olması için dua edeceğim." dedi

"FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLSUN İSTERİM"

Morais ayrıca Eğer Türkiye'de bir takımın şampiyon olmasını istersem Fenerbahçe'nin başarılı olmasını isterim. Yanlış anlaşılmasın, aslında Mourinho neredeyse ben, o takımın başarılı olmasını isterim."