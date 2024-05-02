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Süper Lig ekibinden Gedson Fernandes için çift haneli transfer teklifi!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
02.05.2024 22:40
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Beşiktaş'ta kadronun yıldız oyuncularından Gedson Fernandes için ortaya flaş bir transfer iddiası atıldı. Bir Süper Lig ekibinin Portekizli orta saha oyuncusu için çift haneli teklif hazırlığında olduğu ifade edildi.

Süper Lig ekibinden Gedson Fernandes için çift haneli transfer teklifi!
Gedson Fernandes

Gedson Fernandes

POR Portekiz
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Sezonun sonuna doğru yaklaşırken transfer iddiaları ardı ardına gelmeye başladı. Beşiktaş'ın yıldızı Gedson Fernandes için ortaya atılan transfer iddiası sosyal medyayı karıştırdı.

"BİR SÜPER LİG KULÜBÜ ÇİFT HANELİ TEKLİF YAPACAK"

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Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, bir Süper Lig ekibi Gedson Fernandes için Beşiktaş'a çift haneli teklif yapmaya hazırlanıyor. Bonservisinin yarısı Benfica'da olan Gedson için siyah-beyazlıların kararı belli oldu.

TÜRKİYE LİGİ'NE SATMAK YOK

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Kendi rakiplerine oyuncusunu satmak istemeyen Beşiktaş yönetimi, Süper Lig'den gelecek her türlü teklifi reddetmeye karar verdi. İddiada yer alan takımın kim olduğu bilinmezken bazı taraftarlar Fenerbahçe ya da Galatasaray olabileceğinin altını çizdi.

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