Süper Lig ekibinden Gedson Fernandes için çift haneli transfer teklifi!

Sezonun sonuna doğru yaklaşırken transfer iddiaları ardı ardına gelmeye başladı. Beşiktaş'ın yıldızı Gedson Fernandes için ortaya atılan transfer iddiası sosyal medyayı karıştırdı.

"BİR SÜPER LİG KULÜBÜ ÇİFT HANELİ TEKLİF YAPACAK"

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, bir Süper Lig ekibi Gedson Fernandes için Beşiktaş'a çift haneli teklif yapmaya hazırlanıyor. Bonservisinin yarısı Benfica'da olan Gedson için siyah-beyazlıların kararı belli oldu.

TÜRKİYE LİGİ'NE SATMAK YOK

Kendi rakiplerine oyuncusunu satmak istemeyen Beşiktaş yönetimi, Süper Lig'den gelecek her türlü teklifi reddetmeye karar verdi. İddiada yer alan takımın kim olduğu bilinmezken bazı taraftarlar Fenerbahçe ya da Galatasaray olabileceğinin altını çizdi.





