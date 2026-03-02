SPOR

Nihat Hatipoğlu'na olay Fenerbahçe sorusu: "11 yıldır dua ediyoruz, nerede yanlış yapıyoruz?"

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun sevilen programına bu kez ne cinler ne de büyüler, Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti damga vurdu! İzleyicilerden gelen soruları yanıtlayan Hatipoğlu'na yöneltilen, "Fenerbahçe taraftarı her sene dua etmesine rağmen 11 senedir şampiyon olamıyor, taraftarın dua ederken yaptığı yanlış nedir?" sorusu ekran başındakileri ve stüdyodakileri kahkahaya boğdu. O anlar sosyal medyada saniyeler içinde viral oldu!

Emre Şen

Ramazan aylarının ve dini programların vazgeçilmez ismi Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, izleyicilerden gelen birbirinden ilginç soruları yanıtlamaya devam ederken, bu kez yeşil sahalardan gelen bir soruyla büyük bir sürpriz yaşadı.

Süper Lig'de yıllardır şampiyonluk hasreti çeken ve her sezona büyük umutlarla başlayan Fenerbahçe taraftarının isyanı, ekranların sevilen programına mizahi bir dille taşındı.

"DUA EDERKEN NEREDE YANLIŞ YAPIYORUZ HOCAM?"

Nihat Hatipoğlu na olay Fenerbahçe sorusu: "11 yıldır dua ediyoruz, nerede yanlış yapıyoruz?" 1

Programın soru-cevap bölümünde söz alan bir izleyicinin, stüdyodaki sessizliği bozarak sorduğu o efsane soru bir anda spor gündeminin zirvesine oturdu.

Sarı-Lacivertli taraftarların her sezon başında şampiyonluk için büyük dualar ettiğini ancak mutlu sonun bir türlü gelmediğini belirten izleyici, Hatipoğlu'na dönerek; "Hocam, Fenerbahçe taraftarı her sene dua etmesine rağmen 11 senedir şampiyon olamıyor. Taraftarın dua ederken yaptığı yanlış nedir?" sorusunu yöneltti.

STÜDYO KAHKAHAYA BOĞULDU, SOSYAL MEDYA YIKILDI!

Sorunun sorulduğu anlarda stüdyoda gülüşmeler yükselirken, bu trajikomik futbol isyanı sosyal medyada anında patlama yaptı. X (Twitter) ve Instagram'da saniyeler içinde binlerce kez paylaşılan video, rakip takım taraftarlarının da tatlı atışmalarıyla yorum yağmuruna tutuldu.

Anahtar Kelimeler:
Nihat Hatipoğlu fenerbahçe
