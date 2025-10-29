SPOR

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'a FIFA'dan ceza! Samuel Eto'o transferindeki maddi sıkıntılar baş ağrıttı...

FIFA, Trendyol 1.Lig ekiplerinden Sivassspor’un ardından Süper Lig takımlarından Antalyaspor’a da ceza verdi.

Burak Kavuncu

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’a FIFA’dan ceza geldi. FIFA’dan yapılan açıklamada Akdeniz ekibine 3 yıl süreyle transfer yasağı getirildiği duyuruldu.

İŞTE GEREKÇESİ! SAMUEL ETO’O…

Antalyaspor, eski futbolcularından Samuel Eto'o'nun menajerine ödenmesi gereken parayı yatırmadığı için bu cezayı aldı. Cezanın gerekçesi olarak 2018 yılında formasını giyen efsanevi futbolcu Samuel Eto'o'nun menajeriyle yaşadığı anlaşmazlıktan kaynaklandığı gösteriliyor. FIFA, kulübün menajere olan borcunu ödemediğini tespit etti.

CEZANIN DETAYLARI VE UYGULAMA ŞARTLARI

FIFA’nın verdiği bu ceza ile birlikte Antalyaspor 3 transfer dönemi boyunca kadrosuna yeni bir ismi katamayacak. Antalyaspor’un cezayı ödemesi halinde kalkacak olan yasak, kulübün tavrına göre farklı şekilde de değişebilir. İşte diğer ihtimal…

Cezanın ertelenmesi: Antalyaspor, borcun tamamını veya kabul edilebilir bir taksit planını ödediği takdirde, transfer yasağı bir yıl süreyle ertelenecek.

Yaptırım: Eğer kulüp gerekli ödemeyi yapmazsa, yasak derhal uygulamaya konulacak.

