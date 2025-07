Süper Lig ekiplerinden geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybederek futbol dünyasını yasa boğan Diogo Jota için mesaj!

Liverpool'un dünyaca ünlü yıldızı Diogo Jota'nın hayatını kaybetmesinin yankıları sürerken bu haber futbol dünyasını adeta yasa boğdu.

Birçok kulüp Liverpool'a başsağlığı mesaj gönderirken bir dönem Fenerbahçe ile de ismi anılan Jota için Sarı-Lacivertliler de bir mesaj yayımladı.

Yapılan paylaşımda "Diogo Jota'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Bu inanılmaz zor zamanda düşüncelerimiz ailesi, sevdikleri, takım arkadaşları ve Liverpool'daki herkesle birlikte. Huzur içinde yat." ifadeleri kullanıldı.

We are deeply saddened to hear of the passing of Diogo Jota.



Our thoughts are with his family, loved ones, teammates and everyone at @LFC during this incredibly difficult time.



