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Süper Lig ekiplerinden geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybederek futbol dünyasını yasa boğan Diogo Jota için mesaj!

Geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybederek futbol dünyasını yasa boğan Diogo Jota için spor kulüpleri de mesajlar paylaştı.

Süper Lig ekiplerinden geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybederek futbol dünyasını yasa boğan Diogo Jota için mesaj!
Berker İşleyen

Liverpool'un dünyaca ünlü yıldızı Diogo Jota'nın hayatını kaybetmesinin yankıları sürerken bu haber futbol dünyasını adeta yasa boğdu.

Birçok kulüp Liverpool'a başsağlığı mesaj gönderirken bir dönem Fenerbahçe ile de ismi anılan Jota için Sarı-Lacivertliler de bir mesaj yayımladı.

FENERBAHÇE'DEN MESAJ

Süper Lig ekiplerinden geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybederek futbol dünyasını yasa boğan Diogo Jota için mesaj! 1

Yapılan paylaşımda "Diogo Jota'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Bu inanılmaz zor zamanda düşüncelerimiz ailesi, sevdikleri, takım arkadaşları ve Liverpool'daki herkesle birlikte. Huzur içinde yat." ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Liverpool taziye fenerbahçe mesaj Diogo Jota
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