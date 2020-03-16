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Süper Lig ertelenecek mi? Gözler TFF ve UEFA'da

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 16.03.2020 13:47 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 26. hafta karşılaşmaları seyircisiz bir şekilde oynanırken, 27. haftadan itibaren ligin akıbeti bugün ve yarın yapılacak Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu toplantısıyla belli olacak.

Süper Lig ertelenecek mi? Gözler TFF ve UEFA'da

Yöneticiler, yuvarlak masa oluşturup telekonferans sistemiyle tüm unsurları görüşüp, ligin seyri açısından kararlarını verecek. TFF yönetimi kendi aralarında gerçekleştirdikleri toplantı sonrasında UEFA ile de telekonferans yoluyla görüşecek. UEFA'nın Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin yanı sıra EURO 2020 hakkında vereceği karar yön belirleyici olacak.

UEFA, EURO 2020'Yİ ARALIK AYINDA YA DA HAZİRAN 2021'DE OYNATMAYI DÜŞÜNÜYOR

Dünyada yayılan 'Koronavirüs' sebebiyle spor faaliyetleri bir bir durdurulurken, en önemli tartışma konularından birisi de bu yaz düzenlenecek olan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası oldu.

UEFA'nın yarın gerçekleştireceği toplantıda bu konunun masaya yatırılacağı, UEFA'ya üye olan 55 federasyonun arasında turnuvanın Aralık ayında oynanması tartışılacak. Liglerin devre arasına denk gelen Aralık ayı, kabul görmezse EURO 2020'nin 2021 yılının Haziran ayında oynatılması da gündemde...

(DHA)

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