Süper Lig gol kralı Mbaye Diagne Neom FC'den ayrıldı!

Süper Lig'de Kasımpaşa, Galatasaray ve Fatih Karagümrük formaları giyen ve 18 Temmuz 2024'te Suudi Arabistan ekibi NEOM SC'ye transfer olan Mbaye Diagne, kulübünden ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, Diagne’ye emekleri için teşekkür edilirken, kariyerinde başarılar dilendi.

GOLLERİNE DEVAM ETTİ!

Diagne, Türkiye Liginde olduğu gibi Suudi Arabistan’da da gollerine devam etti. Yıldız golcü, iki sezonda çıktığı 54 karşılaşmada 40 gol atıp 8 de asist yaparak Neom SC’nin Suudi Pro Lig’e yükselmesinde önemli rol oynadı.