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Süper Lig gol kralı Mbaye Diagne Neom FC'den ayrıldı!

Suudi Arabistan Pro Lig’e yeni yükselen Neom SC’de forvet oyuncusu Mbaye Diagne ile yolların ayrıldığı açıklandı. Süper Lig’de gol krallığı yaşamış yıldız golcünün bir sonraki durağının neresi olacağı merakla bekleniyor.

Süper Lig gol kralı Mbaye Diagne Neom FC'den ayrıldı!
Burak Kavuncu

Süper Lig'de Kasımpaşa, Galatasaray ve Fatih Karagümrük formaları giyen ve 18 Temmuz 2024'te Suudi Arabistan ekibi NEOM SC'ye transfer olan Mbaye Diagne, kulübünden ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, Diagne’ye emekleri için teşekkür edilirken, kariyerinde başarılar dilendi.

GOLLERİNE DEVAM ETTİ!

Süper Lig gol kralı Mbaye Diagne Neom FC den ayrıldı! 1

Diagne, Türkiye Liginde olduğu gibi Suudi Arabistan’da da gollerine devam etti. Yıldız golcü, iki sezonda çıktığı 54 karşılaşmada 40 gol atıp 8 de asist yaparak Neom SC’nin Suudi Pro Lig’e yükselmesinde önemli rol oynadı.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Mbaye Diagne suudi arabistan ligi
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