Süper Lig hakem raporu nedir, maç sonrası nasıl hazırlanır?

Süper Lig'de maçlardaki yönetim, hakemler tarafından sağlanmaktadır. Hakemler kararlarında futbol oyun kurallarına bağlı kalmalıdır. TFF, hakemlerin kararlarındaki dayanakları tespit edebilmek adına "hakem raporuna" başvurur.

Doğukan Bayrak

Süper Lig maçlarında FIFA yönetmeliklerine uygun olarak IFAB oyun kuralları uygulanmaktadır. Buna göre de maçların yönetimi hakemler tarafından sağlanır. TFF'ye bağlı bir kurum olan Merkez Hakem Kurulu, her hafta maçlarda görev alacak hakemleri belirler. Maçlar "orta hakem, 2 adet yardımcı hakem ve 4. hakem" ekibiyle yönetilir. Maçı yönetme ve maç içerisindeki kararları alma yetkisi orta hakemde olsa dahi diğer hakemlerle iletişimi ve tavsiyelerine başvurması önemlidir.

Hakem kadrosunun denetimini de yine MHK sağlamaktadır. Hakemlerin performans değerlendirmelerinin yapılmasında maç sonunda TFF'ye ilettikleri "hakem raporları" önemlidir.

Süper lig hakem raporu nedir?

Hakem raporu, maç sonunda maçın orta hakemi tarafından yazılıp TFF'ye gönderilen resmi belgedir. Hakem raporundaki amaç maçtaki hakem aksiyonlarını, verilen kararların dayanaklarını ve hakemin gözlemlerinin kayıt altında tutulmasıdır. Hakem raporlarında hakemin pozisyonları nasıl yorumladığı yer alabilir. Ancak kesin kaide yorumların kurallar çerçevesinde objektif karşılığı olmasıdır. Hakemler kararlarını duygusal gerekçelere dayandıramaz. Oyun kurallarıyla çelişkili yorumlarda bulunamaz.

Ayrıca disiplin cezası gerektiren durumlarla ilgili düzenlemeler "Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK)" içtihatlarına göre düzenlenir. Hakemler hakem raporlarında sadece ilgili pozisyon veya eylemi aktarmakla görevlidir.

Süper Lig hakem raporu maç sonrası nasıl hazırlanır?

Süper Lig'de maçların bitiş düdüğünden itibaren hakem kadrosu soyunma odasına yönelir ve raporu hazırlamak üzerine istişarelerde bulunur. 4. hakem ve yardımcı hakemlerin katkıları tavsiye niteliğindedir. Nihai sorumluluk orta hakeme aittir. Maçın bitiminden en geç birkaç saat içerisinde TFF'nin dijital sistemi olan "Hakem Bilgi Sistemi"ne raporun aktarılması gerekir.

Hakem raporu içerisinde öncelikle maça ait temel bilgiler yer alır. Takımların isimleri, maçın tarihi, stadyum ismi, takımların as/yedek kadroları , değişiklikler, skor bilgisi ve maçın başlama/bitiş saati raporda belirtilir. Hakem raporunun asıl kısmını ise oyun akışı ve disiplin kararlarına yönelik kısım oluşturur. Bu kısımda hakem penaltı, gol iptali, VAR müdahalesi, sarı ve kırmızı kart gören oyuncular gibi hakem aksiyonlarının sebeplerini açıklar.

Kararların oyun kurallarına göre hangi nedenlerle verildiği belirtilir. Ayrıca hakem raporu saha içerisindeki eylem ve kararlardan ibaret değildir. Teknik kadro, taraftar davranışları ve genel stadyum koşulları gibi futbol disiplini ve ahlakına yönelik aykırı davranışlar da rapora eklenir. Gerekli görüldüğü hallerde PFDK'ya sevk işlemlerinde kullanılan belgelerden birisidir.

Süper Lig'de hakem raporları ve hakem gözlemci raporlarının karşılaştırılması nasıl olur?

Hakem raporlarının "hakem gözlemci raporları" ile benzerlik taşıması önemlidir. Hakem raporunun geçerliliği ve değerlendirilmesinde "hakem gözlemcisinin" hakeme yönelik olumlu yönde görüş bildirmesi gerekir. Hakem raporu ve gözlemci raporu arasında büyük tutarsızlıklar varsa hakemin performans notu düşer. Böyle bir durumda hakemin hüküm kıldığı "kırmızı kart" cezaları gibi disiplin kararları PFDK tarafından iptal edilebilmektedir. Hakem raporlarının tamamı TFF'nin resmi arşivinde depolanmaktadır.

