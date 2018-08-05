Süper Lig hakemlerinin en tecrübelisi Cüneyt Çakır

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen 25 kişilik 2018-2019 futbol sezonu Süper Lig hakemleri listesinde en çok İstanbul bölgesinden hakem yer aldı. Toplam 14 bölgeden hakemlerin bulunduğu listeye, İstanbul'dan 7, başkent Ankara'dan 4, İzmir'den ise 3 isim girdi. Süper Lig'de Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Kayseri, Manisa ve Trabzon bölgelerinden ise birer hakem görev yapacak.

En çok hakem İstanbul'dan

Süper Lig'de geride kalan sezon 22 olan hakem sayısı, yeni sezon için 25'e çıkarıldı. Geçen sezonki 22 kişilik hakem kadrosunda değişiklik yapılmazken, Zorbay Küçük, Tugay Kaan Numanoğlu ve Abdülkadir Bitigen mevcut listeye ilave edildi. Bu hakemlerden Tugay Kaan Numanoğlu, kariyerinde ilk kez Süper Lig'de maç yönetme imkanı bulacak.

Süper Lig'deki 18. sezonuna başlayacak Çakır, 298 müsabakada görev yaparak, üst seviyedeki aktif meslektaşları arasında en çok maça çıkan isim oldu. Cüneyt Çakır'ı 15'er sezonda 289 karşılaşmayı yöneten Fırat Aydınus ile 237 mücadelede düdük çalan Bülent Yıldırım izledi.

FIFA kokartlı hakemler

Süper Lig'de yeni sezonda görev yapacak hakemlerden 7'sinin FIFA kokartı bulunuyor. Türkiye'nin en kariyerli hakemi Cüneyt Çakır'ın yanı sıra, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Mete Kalkavan, Ali Palabıyık, Alper Ulusoy ve Halil Umut Meler, FIFA kokartlı hakemler olarak ligde maç yönetecek.

En genç ve en yaşlı hakemler

Süper Lig'de bu sezon görev yapacak hakemler içinde en genci Zorbay Küçük olacak. Bu sezon Süper Lig hakemleri klasmanına yükselen 26 yaşındaki Küçük, daha önce ligde sadece bir maç yönetti. Süper Lig hakemliğinde 16. sezonuna girecek 46 yaşındaki Bülent Yıldırım ise düdük çalacak hakemler arasında en yaşlısı olarak ön plana çıkıyor.

