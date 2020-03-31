Süper Lig için gelecek sezon ihtimalleri

Türkiye Futbol Federasyonu ertelenen liglerle ilgili nasıl bir karar vereceği konusunda belirsizlik devam ediyor.

Futbol Federasyonu Yönetimi ne olursa olsun bu sezonu tamamlamak istiyor. Bu nedenle yeni sezonla ilgili planlar da belirlenmiş durumda.

2020-2021 sezonu için ligin başlangıç süresi ileri bir tarihe çekilecek.

Yeni sezonda hafta içlerinde de maçlar oynanacak.

Ayrıca devre arası tatilinin ortadan kalkması ve kısalması da düşünülüyor.



