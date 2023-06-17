SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. TFF 1. Lig
  4. Süper Lig'in 5. şampiyonu olmuştu! Ertuğrul Sağlam'ın yeni takımı belli oldu...

Süper Lig'in 5. şampiyonu olmuştu! Ertuğrul Sağlam'ın yeni takımı belli oldu...

17.06.2023 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezonda Spor Toto 1. Lig’de mücadele edecek olan Kocaelispor’da teknik direktörlük görevine Ertuğrul Sağlam getirildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyon olarak üst lige çıkma hakkı elde eden yeşil-siyahlılarda sezon bitiminde Fırat Gül ile yollar ayrılmıştı.

GÖREVE ERTUĞRUL SAĞLAM GETİRİLDİ

7b985047-6a6c-47bd-beb3-a0e77a9f49aa

Kulübün olağan seçimli genel kuruluna katılan Hikmet Karaman ismi sıklıkla gündeme gelmiş olsa da teknik direktörlük Ertuğrul Sağlam’a emanet edildi.

thumbs_b_c_36e6df8f7d8a0c6bb74092a6fb9d66dc

Süper Lig’de birçok kulüp çalıştıran ve Bursaspor’un tek Süper Lig şampiyonluğunda takımın başında bulunan 53 yaşındaki teknik adam, son olarak İran kulübü Tractor FC’yi çalıştırmıştı.

Bugün Kocaelispor resmi sosyal medya hesabından Ertuğrul Sağlam ile anlaşma sağlandığı duyurulurken sözleşme detaylarıyla ilgili kulüpten henüz bir açıklama yapılmadı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arda eski takım arkadaşını getiriyor! Premier Lig'den 1. Lig'eArda eski takım arkadaşını getiriyor! Premier Lig'den 1. Lig'e
İspanya - İtalya maçında Zaniolo rüzgarı!İspanya - İtalya maçında Zaniolo rüzgarı!
Icardi'nin Galatasaray'da kalmak için tek şartı belli oldu!Icardi'nin Galatasaray'da kalmak için tek şartı belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
Kocaelispor Ertuğrul Sağlam spor toto tff yeni sezon spor tot süper li spor to kulübün

En Çok Okunan Haberler

9 kişinin öldüğü katliamdan sağ kurtuldu! Kavganın nedenini anlattı

9 kişinin öldüğü katliamdan sağ kurtuldu! Kavganın nedenini anlattı

Hem otogar hem havalimanı! Akın akın gidiyorlar...

Hem otogar hem havalimanı! Akın akın gidiyorlar...

Arda Güler gol bile atmadan milli formayla tarihe geçti!

Arda Güler gol bile atmadan milli formayla tarihe geçti!

İsmi Fenerbahçe ile anılıyordu! Sergen Yalçın'dan bambaşka tercih... İşte yeni adresi

İsmi Fenerbahçe ile anılıyordu! Sergen Yalçın'dan bambaşka tercih... İşte yeni adresi

F.Bahçe'den 5 yıldız açıklaması: Tescillendi!

F.Bahçe'den 5 yıldız açıklaması: Tescillendi!

Uğur Dündar önce istifa etti sonra geri döndü!

Uğur Dündar önce istifa etti sonra geri döndü!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Evi temizlerken çuval çuval para buldu

Evi temizlerken çuval çuval para buldu

Çok satanlarda bir numara! Puma'nın sevilen şapkası şimdi indirimde

Çok satanlarda bir numara! Puma'nın sevilen şapkası şimdi indirimde

Bekaret itirafı gündem yarattı! “Ölmeden önce bir eş istiyorum”

Bekaret itirafı gündem yarattı! “Ölmeden önce bir eş istiyorum”

Kıskançlık krizine girdi! Kardeşini 19 kez bıçaklayarak öldürdü

Kıskançlık krizine girdi! Kardeşini 19 kez bıçaklayarak öldürdü

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.