Süper Lig'in 8.haftasında Göztepe Başakşehir'i de yenerek namağlup serisini devam ettirdi!

Süper Lig'in formda ekiplerinden Göztepe evinde Rams Başakşehir ile karşılaşırken, 43.dakikada Juan'ın golüyle maçtan galibiyetle ayrıldı.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Cihan Aydın, Mustafa Savranlar, Murat Altan
Göztepe: Mateusz Lis, Allan, Heliton, Malcom Bokele, Arda Okan Kurtulan (Taha Altıkardeş dk. 88), Rhaldney (Efkan Bekiroğlu dk. 69), Anthony Dennis (Ahmed Ildız dk. 69), Cherni, Novatus Miroshi, Juan (Ibrahim Sabra dk. 69), Janderson (Furkan Bayır dk. 84)
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Rams Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Festy Ebosele dk. 75), Ousseynou Ba, Jerome Opoku, Christopher Operi, Berat Özdemir (Umut Güneş dk. 81), Eldor Shomurodov, Miguel Crespo (Deniz Türüç dk. 61), Jakub Kaluzinski, Amine Harit (Bertuğ Yıldırım dk. 75), Nuno Da Costa (Abbosbek Fayzullayev dk. 61)
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Gol: Juan (dk. 43) (Göztepe)
Sarı kartlar: Anthony Dennis, Ahmed Ildız (Göztepe), Ousseynou Ba, Christopher Operi, Deniz Türüç (Rams Başakşehir)
Okuyucu Yorumları 0 yorum