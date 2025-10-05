SPOR

Süper Lig'in 8.haftasında Göztepe Başakşehir'i de yenerek namağlup serisini devam ettirdi!

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Göztepe, sahasında karşılaştığı Rams Başakşehir’i 1-0 mağlup ederek namağlup serisini devam ettirdi ve ligde 3.sıraya yükseldi.

Juan

Juan

BRE Brezilya
Yaş: 23 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Göztepe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'in formda ekiplerinden Göztepe evinde Rams Başakşehir ile karşılaşırken, 43.dakikada Juan'ın golüyle maçtan galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig in 8.haftasında Göztepe Başakşehir i de yenerek namağlup serisini devam ettirdi! 1

Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Cihan Aydın, Mustafa Savranlar, Murat Altan
Göztepe: Mateusz Lis, Allan, Heliton, Malcom Bokele, Arda Okan Kurtulan (Taha Altıkardeş dk. 88), Rhaldney (Efkan Bekiroğlu dk. 69), Anthony Dennis (Ahmed Ildız dk. 69), Cherni, Novatus Miroshi, Juan (Ibrahim Sabra dk. 69), Janderson (Furkan Bayır dk. 84)
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Süper Lig in 8.haftasında Göztepe Başakşehir i de yenerek namağlup serisini devam ettirdi! 2

Rams Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Festy Ebosele dk. 75), Ousseynou Ba, Jerome Opoku, Christopher Operi, Berat Özdemir (Umut Güneş dk. 81), Eldor Shomurodov, Miguel Crespo (Deniz Türüç dk. 61), Jakub Kaluzinski, Amine Harit (Bertuğ Yıldırım dk. 75), Nuno Da Costa (Abbosbek Fayzullayev dk. 61)
Teknik Direktör: Nuri Şahin

Süper Lig in 8.haftasında Göztepe Başakşehir i de yenerek namağlup serisini devam ettirdi! 3

Gol: Juan (dk. 43) (Göztepe)
Sarı kartlar: Anthony Dennis, Ahmed Ildız (Göztepe), Ousseynou Ba, Christopher Operi, Deniz Türüç (Rams Başakşehir)

Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

