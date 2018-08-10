SPOR

Süper Lig'in en değerli kulübü Galatasaray

GALATASARAY HABERLERİ  | 10.08.2018 14:49 | Son Güncelleme

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre 2018-2019 sezonunda toplam 598 milyon avro değerindeki oyuncunun mücadele edeceği Süper Lig'in en pahalı kadrosu konumunda son şampiyon Galatasaray'da bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonunda mücadele edecek 18 takımda forma giyen futbolcuların toplam tahmini piyasa değeri 598 milyon Euro'yu bulurken, kadrosu en pahalı ekip Galatasaray oldu. En değerli oyuncular sıralamasının zirvesinde ise Fenerbahçe'den Andre Ayew yer aldı.

İşte takım sıralaması

1 / 18

(18) MKE Ankaragücü / 10,68

(18) MKE Ankaragücü / 10,68
2 / 18

(17) Büyükşehir Belediye Erzurumspor / 12,08

(17) Büyükşehir Belediye Erzurumspor / 12,08
3 / 18

(16) Antalyaspor / 16,6 Milyon Euro

(16) Antalyaspor / 16,6 Milyon Euro
4 / 18

(15) Akhisarspor / 18,08 Milyon Euro

(15) Akhisarspor / 18,08 Milyon Euro
5 / 18

(14) Kasımpaşa / 18,4 Milyon Euro

(14) Kasımpaşa / 18,4 Milyon Euro
6 / 18

(13) Demir Grup Sivasspor / 18,98 Milyon Euro

(13) Demir Grup Sivasspor / 18,98 Milyon Euro
7 / 18

(12) Çaykur Rizespor / 20 Milyon Euro

(12) Çaykur Rizespor / 20 Milyon Euro
8 / 18

(11) Yeni Malatyaspor / 20,45 Milyon Euro

(11) Yeni Malatyaspor / 20,45 Milyon Euro
9 / 18

(10) Göztepe / 21,65 Milyon Euro

(10) Göztepe / 21,65 Milyon Euro
10 / 18

(9) Kayserispor / 22,85 Milyon Euro

(9) Kayserispor / 22,85 Milyon Euro
11 / 18

(8) Alanyaspor / 26,7 Milyon Euro

(8) Alanyaspor / 26,7 Milyon Euro
12 / 18

(7) Atiker Konyaspor / 28,38 Milyon Euro

(7) Atiker Konyaspor / 28,38 Milyon Euro
13 / 18

(6) Bursaspor / 28,4 Milyon Euro

(6) Bursaspor / 28,4 Milyon Euro
14 / 18

(5) Trabzonspor / 47,95 Milyon Euro

(5) Trabzonspor / 47,95 Milyon Euro
15 / 18

(4) Medipol Başakşehir / 53.3 Milyon Euro

(4) Medipol Başakşehir / 53.3 Milyon Euro
16 / 18

(3) Beşiktaş / 70,1 Milyon Euro

(3) Beşiktaş / 70,1 Milyon Euro
17 / 18

(2) Fenerbahçe / 79 Milyon Euro

(2) Fenerbahçe / 79 Milyon Euro
18 / 18

(1) Galatasaray / 84,5 Milyon Euro

(1) Galatasaray / 84,5 Milyon Euro
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Spor Toto Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe Trabzonspor Beşiktaş

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