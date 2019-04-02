SPOR

Süper Lig'in en değerli takımı belli oldu

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 02.04.2019 17:56 | Son Güncelleme

Transfermarkt sitesinde yapılan son güncellemeye göre 'Süper Lig'in en değerli takımı' belirledi.

İşte o liste...

Süper Lig'in en değerli takımı belli oldu (Transfermarkt)

18 - Erzurumspor - 13,5 milyon Euro

18 - Erzurumspor - 13,5 milyon Euro

17 - Akhisarspor - 14 milyon Euro

17 - Akhisarspor - 14 milyon Euro

16 - Ankaragücü - 15 milyon Euro

16 - Ankaragücü - 15 milyon Euro

15 - Antalyaspor - 15 milyon Euro

15 - Antalyaspor - 15 milyon Euro

14 - Kayserispor - 17 milyon Euro

14 - Kayserispor - 17 milyon Euro

13 - Alanyaspor - 21 milyon Euro

13 - Alanyaspor - 21 milyon Euro

12 - Sivasspor - 23 milyon Euro

12 - Sivasspor - 23 milyon Euro

11 - Çaykur Rizespor - 23 milyon Euro

11 - Çaykur Rizespor - 23 milyon Euro

10 - Konyaspor - 23 milyon Euro

10 - Konyaspor - 23 milyon Euro

9 - Göztepe - 25 milyon Euro

9 - Göztepe - 25 milyon Euro

8 - Bursaspor - 25 milyon Euro

8 - Bursaspor - 25 milyon Euro

7 - Yeni Malatyaspor - 25 milyon Euro

7 - Yeni Malatyaspor - 25 milyon Euro

6 - Kasımpaşa - 28 milyon Euro

6 - Kasımpaşa - 28 milyon Euro

5 - Trabzonspor - 42 milyon Euro

5 - Trabzonspor - 42 milyon Euro

4 - Başakşehir - 53 milyon Euro

4 - Başakşehir - 53 milyon Euro

3 - Beşiktaş - 73 milyon Euro

3 - Beşiktaş - 73 milyon Euro

2 - Fenerbahçe - 90 milyon Euro

2 - Fenerbahçe - 90 milyon Euro

1 - Galatasaray - 93 milyon Euro

1 - Galatasaray - 93 milyon Euro
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Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray başakşehir Trabzonspor

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