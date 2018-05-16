Süper Lig'in en iyisi Fabri

Şampiyonluk yarışına havlu atan Beşiktaş’ta sezonun en iyileri arasında kaleci Fabri’nin ismi ön plana çıkıyor. İspanyol eldiven hem performansı hem de istatistikleriyle sadece kendi takımının değil, ligin de en iyisi durumunda bulunuyor.

33 haftada 29 golle ligin en az gol yiyen takımı durumundaki Beşiktaş’ta Fabri en büyük pay sahibi oldu. 33 maçın tamamında oynayan tecrübeli kaleci, yüzde 77’lik kurtarış başarısıyla en iyi isim konumunda.

Ayrıca ceza sahası dışından yüzde 91, ceza sahası içinde de yüzde 70’lik kurtarış oranları olan Fabri, topu oyunu sokmada da ligin zirvesinde yer alıyor.

30 yaşındaki eldiven, yüzde 85’lik topu oyuna sokma başarısıyla alkış alıyor. 12 maçta kalesini gole kapatan Fabri, Oscar Cordoba’dan sonra da en iyi performansı sergiledi.

Kolombiyalı kaleci Cordoba, 2002-03 sezonunda Beşiktaş’la şampiyon olurken benzer performansı çizmişti. 5 yıl Beşiktaş kalesini koruyan Cordoba’dan sonra 2016’dan itibaren 2 yıldır siyah-beyazlı formayı giyen Fabri, istikrarı ve istatistiğiyle yıldızlaştı.

86: Kartal’da ikinci sezonunu tamamlayan Fabri 86 resmi maçta kaleyi korudu.

(MİLLİYET)



