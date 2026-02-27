SPOR

Süper Lig'in eski yıldızı Fode Koita'dan canlı yayında sürpriz performans! "Kabe'de Hacılar" ilahisi sosyal medyayı salladı!

Emre Şen

Kariyerini 2. Lig ekiplerinden Iğdır FK'da sürdüren tecrübeli golcü Fode Koita, yeşil sahalardaki yeteneğini bu kez ekranlarda gösterdi! Show TV'de yayınlanan 'Ramazan Geceleri' programına konuk olan Gineli oyuncu, son dönemin viral akımlarından 'Kâbe'de Hacılar' ilahisini canlı yayında seslendirdi. Koita'nın büyük beğeni toplayan bu performansı, Ramazan ayının en çok konuşulan sosyal medya olaylarından biri oldu!

Bengali Koita

Bengali Koita

GIN Gine
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Alagöz Holding Iğdır FK
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Türk futbolunda uzun yıllar forma giyen ve şu sıralar 2. Lig ekiplerinden Iğdır FK'nın başarısı için ter döken tecrübeli forvet Fode Koita, bu kez attığı gollerle değil, sesiyle gündeme oturdu. Gineli futbolcu, yeşil sahaların dışına çıkarak televizyon ekranlarında izleyenlere büyük bir sürpriz yaptı.

"KÂBE'DE HACILAR" AKIMINA KOİTA DA KATILDI!

Süper Lig in eski yıldızı Fode Koita dan canlı yayında sürpriz performans! "Kabe de Hacılar" ilahisi sosyal medyayı salladı! 1

Show TV ekranlarında seyirciyle buluşan ve Bekir Köse'nin sunduğu "Ramazan Geceleri" programına konuk olan tecrübeli oyuncu, samimi tavırlarıyla dikkat çekti. Canlı yayın sırasında mikrofonu eline alan Koita, son günlerde sosyal medyada adeta bir akıma dönüşen ve milyonlarca kez paylaşılan "Kâbe'de Hacılar" ilahisini seslendirdi.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Süper Lig in eski yıldızı Fode Koita dan canlı yayında sürpriz performans! "Kabe de Hacılar" ilahisi sosyal medyayı salladı! 2

Gineli oyuncunun içtenlikle okuduğu bu ilahi, ekran başındakilerden ve stüdyodakilerden büyük alkış aldı. Koita'nın sürpriz performansı kısa süre içinde televizyon ekranlarından sosyal medya platformlarına taşındı.

Ramazan ayının manevi iklimiyle bütünleşen bu anlar, futbolseverler başta olmak üzere geniş kitleler tarafından binlerce kez paylaşıldı. Videonun altına "Sesine sağlık Koita", "Sahada forvet, stüdyoda hafız" gibi binlerce olumlu yorum gelirken, tecrübeli oyuncu Ramazan ayının en dikkat çeken trendlerinden birinin başrolü olmayı başardı.

Canlı Skor
