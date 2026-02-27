SPOR

İngiltere'de ortalığı karıştıran tezahürat! Nottingham Forest tribünlerinden Fenerbahçe'ye skandal 'Galatasaray' göndermesi!

Emre Şen

UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'nin Nottingham Forest ile oynadığı rövanş maçına, saha içindeki skordan çok tribünlerde yaşanan akılalmaz olay damga vurdu! İngiliz taraftarların, Sarı-Lacivertli tribünlere dönerek koro halinde "Sen Galatasaray'ın küçüğüsün" şeklinde tezahürat yapması sosyal medyayı resmen salladı. Hızla yayılan o anların görüntüleri, ezeli rakip taraftarlarını anında birbirine düşürdü!

UEFA Avrupa Ligi 2025/26 sezonu son 16 play-off turunda temsilcimiz Fenerbahçe, Kadıköy'de aldığı 3-0'lık ağır yenilginin rövanşında İngiltere'de Nottingham Forest'a konuk oldu. Sarı-Lacivertliler, zorlu deplasmandan 2-1'lik galibiyetle ayrılmasına rağmen turnuvaya veda etmekten kurtulamadı. Ancak Ada'daki geceye maçın skorundan ziyade, İngiliz taraftarların tribün şovu ve skandal göndermesi damga vurdu.

İNGİLİZLERDEN SKANDAL SÖZLER: "SEN GALATASARAY'IN..."

İngiltere de ortalığı karıştıran tezahürat! Nottingham Forest tribünlerinden Fenerbahçe ye skandal Galatasaray göndermesi! 1

Karşılaşmanın oynandığı anlarda Nottingham Forest tribünlerinden yükselen ve doğrudan deplasman tribünündeki Fenerbahçe taraftarını hedef alan o tezahürat, maçı izleyenleri şoke etti.

İngiliz taraftarlar koro halinde, Türkçe karşılığı "Sen Galatasaray'ın küçüğüsün" (You're just a sht Galatasaray) olan tezahüratı söyleyerek Sarı-Lacivertli taraftarları kışkırttı. Tribünler arasında tansiyonun yükseldiği o anlar, tribündeki futbolseverlerin cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

VİDEO SOSYAL MEDYAYA DÜŞTÜ, ORTALIK KARIŞTI!

İngiliz taraftarların Galatasaray üzerinden Fenerbahçe'ye vurduğu bu tezahüratın görüntüleri, maçın bitiş düdüğüyle birlikte sosyal medyaya bomba gibi düştü.

Kısa sürede milyonlarca kez izlenen ve binlerce kez paylaşılan o video, Türk futbolseverleri ikiye böldü. Galatasaray taraftarları videoyu paylaşarak ezeli rakiplerine göndermelerde bulunurken, Fenerbahçe taraftarları ise hem İngiliz ekibine hem de Sarı-Kırmızılılara sert tepki gösterdi. İki takım taraftarları arasında X (Twitter) başta olmak üzere tüm platformlarda sabaha kadar süren yoğun sözlü atışmalar yaşandı.

