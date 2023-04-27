Süper Lig'in genç yıldızına bıçaklı saldırı! Tedavi altına alındı, sahalara dönüş zamanı...

Süper Lig'in geride kalan 31 haftasının ardından topladığı 33 puanla 13. sırada yer alan Antalyaspor şoke eden bir haberle sarsıldı. Akdeniz ekibinin altyapısından yetişen ve A Takıma kadar yükselen ayrıca U19 milli takımında da forma giyen 19 yaşındaki genç oyuncu Mustafa Erdilman Ramazan Bayramı öncesinde bıçaklı saldırıya uğradığı öğrenildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Antalya’nın Konyaaltı bölgesinde bıçaklı saldırıya uğrayan Erdilman'ın tedavi altına aldığı bildirilirken, tedavi altına alındığı ve durumunun iyi olduğu da gelen bilgiler arasında. Tedavi altında olan 19 yaşındaki oyuncu bir süredir antrenmanlara çıkmazken, cuma günü tekrar sahada olması bekleniyor.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Yaşanan saldırının ardından durumu kulüp yetkililerine bildiren genç futbolcunun saldırgan hakkında davacı olmadığı da gelen haberler arasında yer aldı.

NURİ ŞAHİN ÖZEL İLGİLENİYOR

A takım ile 11 kez resmi karşılaşmaya çıkan Mustafa Erdilman, bu sezon da Süper Lig’de 4 maçta süre aldı. Nuri Şahin’in özellikle ilgilendiği genç futbolcu, 27 dakika kaldığı sahada bir kez de asist yaparak arkadaşlarına katkı sağladı.

