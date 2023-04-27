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Süper Lig'in genç yıldızına bıçaklı saldırı! Tedavi altına alındı, sahalara dönüş zamanı...

27.04.2023 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nuri Şahin'in ekibi Antalyaspor, genç oyuncu Mustafa Erdilman'dan gelen haberle sarsıldı. U19 Milli Takımı'nda da forma giyen oyuncunun Ramazan Bayramı öncesinde bıçaklı saldırıya uğradığı ve tedavi altına alındığı öğrenildi. İşte detaylar...

Süper Lig'in genç yıldızına bıçaklı saldırı! Tedavi altına alındı, sahalara dönüş zamanı...
Mustafa Erdilman

Mustafa Erdilman

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fraport TAV Antalyaspor
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Süper Lig'in geride kalan 31 haftasının ardından topladığı 33 puanla 13. sırada yer alan Antalyaspor şoke eden bir haberle sarsıldı. Akdeniz ekibinin altyapısından yetişen ve A Takıma kadar yükselen ayrıca U19 milli takımında da forma giyen 19 yaşındaki genç oyuncu Mustafa Erdilman Ramazan Bayramı öncesinde bıçaklı saldırıya uğradığı öğrenildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

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Antalya’nın Konyaaltı bölgesinde bıçaklı saldırıya uğrayan Erdilman'ın tedavi altına aldığı bildirilirken, tedavi altına alındığı ve durumunun iyi olduğu da gelen bilgiler arasında. Tedavi altında olan 19 yaşındaki oyuncu bir süredir antrenmanlara çıkmazken, cuma günü tekrar sahada olması bekleniyor.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

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Yaşanan saldırının ardından durumu kulüp yetkililerine bildiren genç futbolcunun saldırgan hakkında davacı olmadığı da gelen haberler arasında yer aldı.

NURİ ŞAHİN ÖZEL İLGİLENİYOR

nuri_sahin

A takım ile 11 kez resmi karşılaşmaya çıkan Mustafa Erdilman, bu sezon da Süper Lig’de 4 maçta süre aldı. Nuri Şahin’in özellikle ilgilendiği genç futbolcu, 27 dakika kaldığı sahada bir kez de asist yaparak arkadaşlarına katkı sağladı.

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