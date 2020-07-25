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Süper Lig'in gol kralı Alexander Sörloth oldu

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 25.07.2020 23:20 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde Kayserispor'u deplasmanda 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada 1 gol atan Norveçli yıldız Alexander Sörloth ligi gol kralı olarak tamamladı.

Süper Lig'in gol kralı Alexander Sörloth oldu

LİGDE 24 GOL

24 yaşındaki santrfor, bu sezon ligde forma giydiği 34 maçta 24 gol ve 9 asist ile ligi gol kralı olarak tamamladı. Sörloth'u 22 golle Aytemiz Alanyaspor'dan Papiss Cisse takip etti. Jahovic 17, Vedat Muriç 15 ve Bogdan Stancu ise 14 gol attı.

32 GOL 10 ASİST

Bu sezon totalde 48 maça çıkan Norveçli yıldız 32 gol ve 10 asist ile oynadı.

Süper Lig: 34 maç, 24 gol, 9 asist
Türkiye Kupası: 6 maç, 6 gol
Avrupa Ligi: 8 maç, 2 gol, 1 asist

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