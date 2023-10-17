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Süper Lig'in gol kralıydı! Enner Valencia Fenerbahçe'den ayrıldığına bin pişman

17.10.2023 12:49 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'den ayrılarak Brezilya ekibi Internacional'in yolunu tutan Enner Valencia yeni takımında beklediğini bulamadı. İşte detaylar...

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla attığı 29 golle gol kralı olan Ekvadorlu golcü Enner Valencia, Sarı-Lacivertliler'den ayrılarak Brezilya ekibi Internacional'in yolunu tutmuştu.

Burada 17 maça çıkan Enner Valencia 5 kez gol atma sevinci yaşarken, eski günlerini mumla arıyor.

GOL KRALI OLMUŞTU

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2022-2023 sezonunda Fenerbahçe formasıyla kariyerinin en verimli dönemini yaşayan Ekvadorlu forvet Enner Valencia, sarı-lacivertli forma altında tüm kulvarda 48 maçta 33 gol atma başarısı göstermişti. Ligde attığı 29 golle ‘Krallık’ tacını giyen 33 yaşındaki futbolcu, sene sonunda sözleşmesi bitince takımdan ayrılmıştı.

BİN PİŞMAN OLDU

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Brezilya Serie A Ligi ekiplerinden Internacional ile anlaşan Valencia, yeni takımında gol bulmakta sorun yaşarken, inişli çıkışlı performansıyla zaman zaman eleştiri oklarının hedefi oluyor.

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