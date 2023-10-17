Süper Lig'in gol kralıydı! Enner Valencia Fenerbahçe'den ayrıldığına bin pişman

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla attığı 29 golle gol kralı olan Ekvadorlu golcü Enner Valencia, Sarı-Lacivertliler'den ayrılarak Brezilya ekibi Internacional'in yolunu tutmuştu.
Burada 17 maça çıkan Enner Valencia 5 kez gol atma sevinci yaşarken, eski günlerini mumla arıyor.
2022-2023 sezonunda Fenerbahçe formasıyla kariyerinin en verimli dönemini yaşayan Ekvadorlu forvet Enner Valencia, sarı-lacivertli forma altında tüm kulvarda 48 maçta 33 gol atma başarısı göstermişti. Ligde attığı 29 golle ‘Krallık’ tacını giyen 33 yaşındaki futbolcu, sene sonunda sözleşmesi bitince takımdan ayrılmıştı.
Brezilya Serie A Ligi ekiplerinden Internacional ile anlaşan Valencia, yeni takımında gol bulmakta sorun yaşarken, inişli çıkışlı performansıyla zaman zaman eleştiri oklarının hedefi oluyor.