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Süper Lig'in iz bırakan oyuncusu Anderson Talisca yeniden Türkiye'ye dönüyor! Süper Lig deviyle anlaşma sağladı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.11.2024 10:03
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Süper Lig'de devre arasında yapılacak transferler yavaş yavaş netlik kazanmaya başladı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş transfer edeceği isimler üzerinde görüşmelerini sürdürüyor. Suudi Arabistan'dan ayrılacağına kesin gözüyle bakılan Talisca için, Süper Lig devi devreye girdi ve transferi bitirme noktasına getirdi. İşte detaylar..

Süper Lig'in iz bırakan oyuncusu Anderson Talisca yeniden Türkiye'ye dönüyor! Süper Lig deviyle anlaşma sağladı
Anderson Talisca

Anderson Talisca

BRE Brezilya
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Al Nassr
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Bir dönem Beşiktaş forması giyen ve forma giydiği dönemde kalıcı iz bırakan Anderson Talisca'nın yolu yeniden Süper Lig'e düşüyor...

FENERBAHÇE ANLAŞMA SAĞLADI

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Fenerbahçe'nin Anderson Talisca ile görüşüp prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Sebastian Szymański'nin düşük performansından memnun olmayan sarı-lacivertliler, 10 numara pozisyonuna Talisca'yı getirecek.

YILLIK MAAŞINI SPONSORLAR KARŞILAYACAK

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Al Nassr kulübünden yıllık 12 milyon Euro gibi bir bedel kazanan Talisca'ya Fenerbahçe 8 milyon Euro maaş önerdi. Bu bedelin büyük bir kısmını sponsor yoluyla halleden sarı-lacivertliler, Jose Mourinho'nun onay vermesi halinde devre arasında Talisca'yı Türkiye'ye indirecek.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe talisca
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