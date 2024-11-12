Süper Lig'in iz bırakan oyuncusu Anderson Talisca yeniden Türkiye'ye dönüyor! Süper Lig deviyle anlaşma sağladı

Bir dönem Beşiktaş forması giyen ve forma giydiği dönemde kalıcı iz bırakan Anderson Talisca'nın yolu yeniden Süper Lig'e düşüyor...

FENERBAHÇE ANLAŞMA SAĞLADI

Fenerbahçe'nin Anderson Talisca ile görüşüp prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Sebastian Szymański'nin düşük performansından memnun olmayan sarı-lacivertliler, 10 numara pozisyonuna Talisca'yı getirecek.

YILLIK MAAŞINI SPONSORLAR KARŞILAYACAK

Al Nassr kulübünden yıllık 12 milyon Euro gibi bir bedel kazanan Talisca'ya Fenerbahçe 8 milyon Euro maaş önerdi. Bu bedelin büyük bir kısmını sponsor yoluyla halleden sarı-lacivertliler, Jose Mourinho'nun onay vermesi halinde devre arasında Talisca'yı Türkiye'ye indirecek.