Süper Lig'in kaderini etkileyecek açıklama! Yabancı sınırı yine mi değişiyor?

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı, İstanbul’da bir otelde gerçekleştirdi. Toplantının ardından Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kulüplerin gelir kalemlerine yönelik açıklama yapan Doğan, "Futbolda sıkıntılar çok, lig yeni başlıyor. Toplantıda genel konular üzerinde konuştuk. Kulüpler Birliği Başkanı olarak benim de ilk toplantımdı. Futbolun en büyük sıkıntısı gelir kalemleri. Buralarda neler yapabiliriz, nasıl daha naklen yayın gelirlerini, sponsorlukları nasıl arttırabiliriz diye konuştuk. MHK ile ilgili kulüplerimizin sıkıntıları var. Bunları nasıl daha iyi hale getirebiliriz, nasıl geliştirebiliriz konuları gündeme geldi. Başkanlar görüşlerini bildirdi. Aramızda çalışacağız, kulüpler bu konuları değerlendirecek. Şu an aldığımız net karar yok. Üzerinde çalışacağımız konular ve sorunlar belli daha sonra tekrar toplanacağız" dedi.

"(YABANCI KURALIYLA ALAKALI) TFF’NİN GÖRÜŞÜNÜ BEKLİYORUZ"

Yabancı kontenjanıyla alakalı Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) henüz yanıt gelmediğini aktaran Ertuğrul Doğan, "Çoğunluğun bu konuda beklentisi vardı. Bir görüş belirtmiştik federasyona ama net bir cevap gelmedi, bekliyoruz. Zaten olacaksa bu hafta ya da önümüzdeki hafta olması lazım. Federasyonun görüşünü bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"PLAY-OFF OYNAYACAK TAKIMLARIN GÖRÜŞÜ ÖNEMLİ"

Avrupa kupalarında play-off oynayacak Türk takımlarının maçlarının ertelenmesiyle alakalı bir gündem konuşulmadığını da belirten Ertuğrul Doğan, "Bugün konuşulmadı. Play-off oynayacak takımların görüşü önemli. Federasyon da ilk haftadan erteleyerek bu konuda bir yol açtı. Oynayacak kulüplerin talebi olursa federasyon bunu değerlendirir" diyerek sözlerini tamamladı.