SPOR

Süper Lig'in müzisyen futbolcusu Fabrice N'Sakala

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 10.10.2019 11:35 | Son Güncelleme

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'un başarılı sol kanat oyuncusu Fabrice N'Sakala (29), futboldan kalan vaktinde müzikle ilgileniyor. Türk müziklerini ve Tarkan'ı çok beğendiğini söyleyen N'Sakala, "Futbol dışında müzik beni iyi hissettiriyor. Toparlanmama yardımcı oluyor" dedi.

Süper Lig'in müzisyen futbolcusu Fabrice N'Sakala

Aytemiz Alanyaspor'a 2016- 17 sezonunda gelen başarılı sol kanat oyuncusu Demokratik Kongo asıllı Fransız futbolcu Fabrice N'Sakala, renkli kişiliğiyle biliniyor.

Kongo Milli Takımı'nda da forma giyen N'Sakala, futboldan kalan vaktinde müzikle ilgileniyor. N'Sakala, maç öncesinde konsantre olmak için evinde oluşturduğu küçük stüdyoda klasik gitar ve org çalarak rahatlıyor. Beste de yapmaya çalışan N'Sakala, Alanya'daki evinin kapılarını Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açtı.

N'Sakala, birlikte yaşadığı kedisi ve gitarıyla vakit geçirmekten büyük keyif alıyor. Türk müzikleri de dinleyen N'Sakala'nın en sevdiği Türk sanatçı ise Tarkan. Yeni enstrümanlar da çalmaya çalışan N'Sakala, Türkçe müzik çalmayı ve öğrenmeyi planlıyor.

'TOPARLANMAMA YARDIMCI OLUYOR'

Futbolculuğun stresli olduğunu belirten Fabrice N'Sakala, "Biz futbolcular aslında gerek fiziksel olarak, gerekse mental olarak baskı altında oluyoruz. Özellikle maçlardan sonra bulunduğumuz ortamdan ayrılmamız lazım. Kendimizi izole etmemiz lazım. Futbol dışında müzik beni iyi hissettiriyor. Bir iki enstrüman çalıyorum, şarkı söylüyorum. Stresi üzerimden atmama yardımcı oluyor. Toparlanmama yardımcı oluyor diyebilirim" dedi.

FAVORİ ŞARKICISI TARKAN

Türk müziklerini beğendiğini anlatan N'Sakala, "Türkçe müzik dinliyorum, fakat daha çalamıyorum. Alanya'da gittiğimiz canlı müzik yapan birkaç mekan var. Hatta oradaki bir arkadaşımız beni sahneye davet etti ve beraber çalmayı teklif etti. Orada beraber çaldık. Gerçekten iyi bildiğim ve beğendiğim Tarkan var. Çünkü uzun yıllar Fransa'da oynadım. Orada yoğun Türk nüfusu var. Orada Tarkan etkin bir sanatçıydı. Fransa'da dinleyebildim. Buraya gelince de daha iyi dinleyip tanıma fırsatı buldum. Tarkan'ın müziğini beğeniyorum" diye konuştu.

İşte harekatta kullanılan silahlarİşte harekatta kullanılan silahlar
''Pozisyonları değerlendiremedik''''Pozisyonları değerlendiremedik''
'Kupada sonuna kadar gitmek istiyoruz''Kupada sonuna kadar gitmek istiyoruz'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aytemiz Alanyaspor Fabrice N'Sakala Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

G.Saray'dan gelen teklifi duyurdular!

G.Saray'dan gelen teklifi duyurdular!

Aybaba Süper Lig'e döndü! İşte yeni takımı

Aybaba Süper Lig'e döndü! İşte yeni takımı

G.Saray'ın borcu açıklandı!

G.Saray'ın borcu açıklandı!

Flaş gelişme! Aday olmayacak...

Flaş gelişme! Aday olmayacak...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Süper Lig'in müzisyen futbolcusu Fabrice N'Sakala

Süper Lig'in müzisyen futbolcusu Fabrice N'Sakala

Erol Bulut: Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik

''Pozisyonları değerlendiremedik''

Fahri Özçelik: Türkiye Kupası'nda hedefimiz sonuna kadar gitmek

'Kupada sonuna kadar gitmek istiyoruz'

Alanyaspor'da Juan Francisco Moreno Fuertes ve Salih Uçan şoku

Alanyaspor'da çifte sakatlık şoku!

Erol Bulut: Juanfran 6 ay sahalardan uzak kalacak

Erol Bulut şok sakatlığı açıkladı

Sivasspor lideri yenmeyi hedefliyor

Sivasspor lideri yenmeyi hedefliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.