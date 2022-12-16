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Süper Lig'in paylaşılamayan yıldızıydı! Yeni adresi 'Survivor'

16.12.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor 2023'e katılacak isimler tek tek netleşiyor. Acun Ilıcalı'nın açıkladığı Ünlüler takımına Berdan Mardini ve Ümit Erdim kesinleşirken, bu isimlerle beraber Süper Lig'in eski yıldızının da yarışmaya katılacağı iddia edildi. İşte detaylar...

Süper Lig'in paylaşılamayan yıldızıydı! Yeni adresi 'Survivor'

TV8 ekranlarında yayınlanan ve yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor 2023 kadrosunda hangi isimlerin yer alacağı merak konusu olmuştu.

Sevilen programın başlamasına kısa bir süre kala yarışmacılar netleşirken, flaş bir isim gündeme geldi.

MEHMET EKİCİ SURVIVOR'A

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Trabzonspor sonrası Fenerbahçe’ye transfer olan ve beklentilerin uzağında kalarak 2020 yılından itibaren aktif olarak futbol oynamayan Mehmet Ekici’nin Survivor’a katılacağı iddia edildi.

Sosyal medya kullanıcılarının gündeme taşıdığı konu sonrası Acun Ilıca’nın Mehmet Ekici’nin ismini açıklayıp açıklamayacağı ise merak konusu oldu.

Survivor’a katılması netleşen ilk iki isim Ümit Erdim ve Berdan Mardinli oldu.

MEHMET EKİCİ KİMDİR?

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1990 yılında dünyaya gelen Milli futbolcumuz Mehmet Ekici, Almanya Münih doğumludur. 5 yaşında SpVgg Unterhaching takımın’ın alt yapısında forma giymeye başlamış, 2007 yılında ise Bayern Münih U-19 takımında yer almıştır. Daha sonra Nürnberg ve Werder Bremen formalarını giymiştir. Baba tarafından aslen Yozgat Boğazlıyan ilçesine bağlı Çalapverdi köyü nüfusuna kayıtlıdır. Babası’nın ismi Hacı Ekici’dir.

2015 yılında Trabzonspor, 2017 yılında ise Fenerbahçe takımına transfer olmuştur. Almanya U Milli Takım kategorilerinin tamamında forma giyen Ekici toplam 12 kez Türkiye A Milli Takım formasını giymiştir.


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