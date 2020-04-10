Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar!

Koronavirüs salgını sonrası askıya alınan Süper Lig'in ne zaman başlayacağı ve sezonun ne zaman sona ereceği merak konusu olmayı sürdürüyor. Euro Club Index, liglerin şampiyonlarını açıkladı. İşte o istatistikler...

LİDERLER ŞAMPİYON İLAN EDİLDİ

Yeni Zelanda ve Belçika'da ligler askıya alındığı tarihteki puan durumuna göre liderlik koltuğunda oturan takımlar Auckland City ve Club Brugge, şampiyon ilan edilmişti..

ŞAMPİYONLUK YÜZDELERİNİ AÇIKLADILAR

Süper Lig'in geleceği şimdilik belirsizliğini korurken gözler, Avrupa liglerindeki takımların durumlarını inceleyerek şampiyonluk yüzdesi hesaplayan Euro Club Index'e çevrildi.

ŞAMPİYON BAŞAKŞEHİR

Euro Club Index'e göre Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük favorisi %57.3 ile 53 puanlı Medipol Başakşehir. Aynı puanla mevcut Trabzonspor ise %31.5 ile ikinci sırada yer aldı.

SADECE 5 TAKIMA YÜZDE VERDİLER

Mevcut puan durumunda ilk 5'te yer alan diğer takımlarından Galatasaray'ın şampiyonluk yüzdesi, 8.8, Sivasspor'un %2.2, Beşiktaş'ın ise %0.2 olarak belirlendi.

ŞAMPİYONLUK ORANI 0

Fenerbahçe başta olmak üzere diğer 13 takımın ise şampiyonluk yüzdesi %0 olarak paylaşıldı.