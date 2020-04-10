SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar!

Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 10.04.2020 17:42 | Son Güncelleme

Euro Club Index, Süper Lig için kararını verdi. Şampiyon takımı açıkladılar...

Koronavirüs salgını sonrası askıya alınan Süper Lig'in ne zaman başlayacağı ve sezonun ne zaman sona ereceği merak konusu olmayı sürdürüyor. Euro Club Index, liglerin şampiyonlarını açıkladı. İşte o istatistikler...

LİDERLER ŞAMPİYON İLAN EDİLDİ

Yeni Zelanda ve Belçika'da ligler askıya alındığı tarihteki puan durumuna göre liderlik koltuğunda oturan takımlar Auckland City ve Club Brugge, şampiyon ilan edilmişti..

ŞAMPİYONLUK YÜZDELERİNİ AÇIKLADILAR

Süper Lig'in geleceği şimdilik belirsizliğini korurken gözler, Avrupa liglerindeki takımların durumlarını inceleyerek şampiyonluk yüzdesi hesaplayan Euro Club Index'e çevrildi.

ŞAMPİYON BAŞAKŞEHİR

Euro Club Index'e göre Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük favorisi %57.3 ile 53 puanlı Medipol Başakşehir. Aynı puanla mevcut Trabzonspor ise %31.5 ile ikinci sırada yer aldı.

SADECE 5 TAKIMA YÜZDE VERDİLER

Mevcut puan durumunda ilk 5'te yer alan diğer takımlarından Galatasaray'ın şampiyonluk yüzdesi, 8.8, Sivasspor'un %2.2, Beşiktaş'ın ise %0.2 olarak belirlendi.

ŞAMPİYONLUK ORANI 0

Fenerbahçe başta olmak üzere diğer 13 takımın ise şampiyonluk yüzdesi %0 olarak paylaşıldı.

KÜME DÜŞECEK 3 TAKIM

Euro Club Index ayrıca takımların sezonu kaç puanda tamamlayacaklarına dair tahminleri içeren bir liste yayınladı. Listeye göre küme düşecek 3 takım şöyle; Kayserispor, Ankaragücü ve Çaykur Rizespor

0x0-1586520258278


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
87 yaşında! Koronavirüsü 1 haftada yendi 87 yaşında! Koronavirüsü 1 haftada yendi
Celal Şengör'den olay sözler! ''Dangalaklık sektörü!"Celal Şengör'den olay sözler! ''Dangalaklık sektörü!"
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş başakşehir Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca 'Sağ ol Türkiye' diyerek açıkladı! İşte o şehirler

Bakan Koca 'Sağ ol Türkiye' diyerek açıkladı! İşte o şehirler

Bilim Kurulu Üyesi 'Hazır olun' diyerek uyardı

Bilim Kurulu Üyesi 'Hazır olun' diyerek uyardı

Necat Ateş'ten Fenerbahçe paylaşımı

Necat Ateş'ten Fenerbahçe paylaşımı

Fenerbahçe'de yeni hoca sürprizi

Fenerbahçe'de yeni hoca sürprizi

Arda Turan sözünü tuttu!

Arda Turan sözünü tuttu!

Ronaldo geri dönüyor!

Ronaldo geri dönüyor!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Çakar'dan Terim'e: Elini öperdim

Çakar'dan Terim'e: Elini öperdim

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

F.Bahçe'ye bir darbe de Konya'dan

F.Bahçe'ye bir darbe de Konya'dan

Konya'da maça damga vuran pozisyon

Konya'da maça damga vuran pozisyon

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar!

Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar! İşte sıralama...

Celal Şengör'den futbola gönderme! ''Dangalaklık sektörü''

Celal Şengör'den olay sözler! ''Dangalaklık sektörü!"

Shota'dan ilginç röportaj: 'Prezervatifle sex gibidir'

'Prezervatifle seks yapmak gibidir...'

IFAB, futbolda kural değişikliğine gitti... İşte yeni kurallar!

Elle oynama kuralı değişti!

Futbolda yayın geliri krizi! beIN Sports ödeme yapmayı durdurdu

Ödeme yapmayı durdurdular!

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde feci kaza! 3 futbolcu hayatını kaybetti!

Kocaeli'de feci ölüm!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.