Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar!

Koronavirüs salgını sonrası askıya alınan Süper Lig'in ne zaman başlayacağı ve sezonun ne zaman sona ereceği merak konusu olmayı sürdürüyor. Euro Club Index, liglerin şampiyonlarını açıkladı. İşte o istatistikler...
Yeni Zelanda ve Belçika'da ligler askıya alındığı tarihteki puan durumuna göre liderlik koltuğunda oturan takımlar Auckland City ve Club Brugge, şampiyon ilan edilmişti..
Süper Lig'in geleceği şimdilik belirsizliğini korurken gözler, Avrupa liglerindeki takımların durumlarını inceleyerek şampiyonluk yüzdesi hesaplayan Euro Club Index'e çevrildi.
Euro Club Index'e göre Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük favorisi %57.3 ile 53 puanlı Medipol Başakşehir. Aynı puanla mevcut Trabzonspor ise %31.5 ile ikinci sırada yer aldı.
Mevcut puan durumunda ilk 5'te yer alan diğer takımlarından Galatasaray'ın şampiyonluk yüzdesi, 8.8, Sivasspor'un %2.2, Beşiktaş'ın ise %0.2 olarak belirlendi.
Fenerbahçe başta olmak üzere diğer 13 takımın ise şampiyonluk yüzdesi %0 olarak paylaşıldı.
Euro Club Index ayrıca takımların sezonu kaç puanda tamamlayacaklarına dair tahminleri içeren bir liste yayınladı. Listeye göre küme düşecek 3 takım şöyle; Kayserispor, Ankaragücü ve Çaykur Rizespor
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