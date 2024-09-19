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Süper Lig'in sürpriz ekibi Samsunspor, herkesi yenmeye devam ediyor!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.09.2024 08:04
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Trendyol Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında Samsunspor, sahasında karşılaştığı RAMS Başakşehir’i 2-0’lık skorla yendi. Bu sezonun flaş ekibi olarak dikkat çeken Samsunspor, kısıtlı bütçesine rağmen ilk 5 haftada 3 galibiyet almayı başardı.

Süper Lig'in sürpriz ekibi Samsunspor, herkesi yenmeye devam ediyor!

Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında Samsunspor, sahasında ağırladığı Başakşehir'i ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etmeyi başardı ve çıkışını sürdürdü. Bu sezon ilk yenilgisini alan Başakşehir, Samsunspor'a karşı direnemedi.

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Rams Başakşehir maçını kazandıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

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Güçlü bir rakibe karşı önemli bir galibiyet aldıklarını ifade eden Thomas Reis, "Çok iyi bir maç oynandı. 2 takım da iyi mücadele verdi. Son dakikaya kadar disiplinli olmaya çalıştık. İlk 15 dakikada biraz sıkıntılar yaşadık. Taktiksel değişiklikler yaptık ve ilk 15’den sonra daha iyi oynadık. Devre arasından sonra disiplinli oynamaya devam edeceğimizi söyledim. Kazandığımız için çok mutluyuz. Taraftarımız önünde ilk galibiyetimizi aldığımız için de mutluyuz. Umarım taraftarımız da çok mutludur" dedi.

Rams Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, uzun zaman sonra yenildikleri için üzgün olduklarını söyledi.

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"Uzun zaman sonra mağlup olduk. O gün bugün müydü bilmiyorum. 1-0’a kadar rakibe pozisyon vermedik, iyi pozisyonlara da girdik. Gol atacağımız anlarda çok kötü bir gol yedik. Marius gücünü kullanarak bizi geriye düşürdü. 2-0’dan sonra rakibe çok fazla geçiş hücum fırsatı verdik. 0-0’ken iyi olan taraf bizdik. Mağlubiyete mazeret değil ama 2 haftadır kötü zeminlerde maç oynuyoruz. Samsunspor gibi takımların zeminlerinin iyi olması lazım."

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Samsunspor Başakşehir
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