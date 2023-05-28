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Süper Lig'in yeni takımı Samsunspor Galatasaray'ın yıldızını kaptı! "Oynatacaksanız gelirim"

28.05.2023 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezonun tamamlanmasına kısa bir süre kala transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da Okan Kocuk için yeni gelişmeler yaşanıyor. Süper Lig'in yeni takımlarından Samsunspor'un başkanı Yüksel Yıldırım'dan Kocuk için çok konuşulacak bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Süper Lig'in yeni takımı Samsunspor Galatasaray'ın yıldızını kaptı! "Oynatacaksanız gelirim"

Süper Lig'de sezon sonu yaklaşırken transfer hareketliliği de iyiden iyiye hız kazanmış durumda. Şampiyonluğun en büyük adayı olan Galatasaray'da da transfer temasları sürerken kadroya katılacak isimlerin yanı sıra bazı isimler için de adeta teklif yağıyor.

OKAN KOCUK'A TEKLİF YAĞIYOR

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Bu isimlerden biri olan ve Galatasaray'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yedek kaleci Okan Kocuk, Süper Lig'deki birçok kulüpten transfer teklifi alırken, önümüzde sezon Süper Lig'de mücadele edecek Samsunspor'un başkanından Okan Kocuk için çok konuşulacak bir açıklama geldi.

"OYNATACAKSANIZ GELİRİM"

kocuk

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım yaptığı açıklamada Okan Kocuk'u istediklerini dile getirirken, "Okan Kocuk'u istiyoruz. Hocamız görüştü. 'Beni oynatacaksanız eğer gelmek istiyorum.' dedi. Okan’ı Samsunspor’da görmek istiyoruz.” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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