Süper Lig'in yıldız oyuncusu Antalyasporlu Ruud Boffin ölümden döndü

Akdenizmanşet'in haberine göre; Sivasspor galibiyeti sonrası dinlenmeden Perşembe günü Karadeniz Ereğli Belediyespor ile oynayacağı Türkiye Kupası maçı hazırlıklarına başlayan kırmızı beyazlı takımda, kaleci Ruud Boffin ölümden döndü. Dün teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde yapılan çalışma sonrası kendi motoruyla kent merkezine dönen Belçikalı kaleci, önünde seyreden 07 YY 268 plakalı minibüse çarptı.



