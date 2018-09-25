Süper Lig'in yıldız oyuncusu Antalyasporlu Ruud Boffin ölümden döndü

Akdenizmanşet'in haberine göre; Sivasspor galibiyeti sonrası dinlenmeden Perşembe günü Karadeniz Ereğli Belediyespor ile oynayacağı Türkiye Kupası maçı hazırlıklarına başlayan kırmızı beyazlı takımda, kaleci Ruud Boffin ölümden döndü. Dün teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde yapılan çalışma sonrası kendi motoruyla kent merkezine dönen Belçikalı kaleci, önünde seyreden 07 YY 268 plakalı minibüse çarptı.
Fenerbahçe taraftarı Beşiktaşlı oyuncular ve Şenol Güneş'e küfürle tepki gösterdi!
Tümer Metin, Roberto Soldado'nun Fenerbahçe'den ayrılacağını açıkladı!
Beşiktaş'ta şok gelişme! Yıldız isim derbide yok
Fatih Terim'den taraftara küfür iddiası! PFDK'dan ceza alacak mı?
UEFA resmen açıkladı! İşte yeni sıralama
Slaven Bilic Al Ittihad kulübü ile anlaşmaya vardı iddiası
Negredo ara transfer döneminde Galatasaray'a gelebilir
Burak Yılmaz'dan Selçuk İnan hamlesi
''Fenerbahçe maçında oynayamam''
Teknik direktörden oyuncusu için şok açıklama: İnşallah hamile değildir
Trabzon'u Onur ve Burak yaktı!
Merve Taşkın: Karius ile buluştum
Okuyucu Yorumları 0 yorum