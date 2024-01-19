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  4. Süper Lig kulüplerini Afrika Uluslar Kupası'nda yaşanan 'sıtma' salgını korkusu sardı! Peş peşe karantinalar geliyor...

Süper Lig kulüplerini Afrika Uluslar Kupası'nda yaşanan 'sıtma' salgını korkusu sardı! Peş peşe karantinalar geliyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.01.2024 15:24 | Son Güncelleme:
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Fildişi'nde düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda yaşanan virüs vakası nedeniyle takımlar büyük endişeye kapıldı. Peş peşe sıtma vakaları görülmesinin ardından ülkeler yeni önlemler almaya başladı.

Süper Lig kulüplerini Afrika Uluslar Kupası'nda yaşanan 'sıtma' salgını korkusu sardı! Peş peşe karantinalar geliyor...

Süper Lig ekipleri Afrika Uluslar Kupası'ndan dönecek oyuncular için endişe duyuyor. Peş peşe yaşanan sıtma vakaları nedeniyle bir hayli panikleyen ekipler doktorlarla iletişime geçti.

2 VAKA DAHA DUYURULDU

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Tottenham'ın orta saha oyuncusu Yves Bissouma ve Toulouse'un defans oyuncusu Moussa Diarra'nın sıtmaya yakalandığı duyurulurken oyuncuların tedavisine başlandığı ve karantinaya alındığı ifade edildi. Çok çabuk bulaşıcılık gösteren bu hastalık için yeni önlemler alınıyor.

KOCAELİSPOR'DA ÖLÜM YAŞANMIŞTI

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Yaklaşık bir ay önce Kocaelispor Teknik Asbaşkanı Ekrem Can, Kocaelispor'a oyuncu transfer etmek için Nijerya'ya gitmiş ve o ülkede sıtmaya yakalandığı için tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

SÜPER LİG'DEN BİRÇOK OYUNCU BULUNUYOR

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Afrika Uluslar Kupası'nda Süper Lig'den birçok oyuncu bulunuyor. Takımlarına geri dönecek oyuncuları birçok testten geçirmeye hazırlanan takımlar oyuncuların durumunu yakından takip ediyor.

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