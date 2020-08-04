Süper Lig kulüplerinin takım harcama limitlerini açıkladı, limitlere uyulmazsa ne olur?

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre en çok harcama yapabilecek takım Galatasaray.Sarı-kırmızılı ekibin, yüzde 15 sapma payıyla birlikte 493 milyon 398 bin 642 TL harcama limiti bulunuyor.

Beşiktaş'ın sapma payıyla birlikte 298 milyon 99 bin 722 TL, Fenerbahçe'nin de yine sapma payıyla 177 milyon 573 bin 89 TL limitinin olduğu açıklandı.Son şampiyon Medipol Başakşehir'in ise önümüzdeki sezon harcama limiti yine sapma payıyla 170 milyon 654 bin 928 TL olarak belirlendi.

En düşük limite sahip takım Hes Kablo Kayserispor'daHarcama limiti en az olan kulüp ise Hes Kablo Kayserispor oldu. Sarı-kırmızılı ekip, sapma payıyla birlikte 68 milyon 86 bin 401 TL harcayabilecek.

Süper Lig'in yeni ekipleri Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fatih Karagümrük'ün harcama limiti ise 105 milyon 971 bin 153 TL.Takım harcama limitlerinin açıklanması sonrası özellikle Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada TFF'ye tepki gösterdi.

Bazı Fenerbahçeli taraftarlar yayıncı beIN Sports aboneliklerini iptal etmek için sosyal medyada kampanya başlattı. #beinsportsiptal etiketi, Twitter'da TT oldu.Diğer takım taraftarları ise Fenerbahçe'nin geçen sezon limitlerini aştığı gerekçesiyle #FenereCezaNerdeTFF etiketiyle sosyal medyada TFF'yi eleştirdi.