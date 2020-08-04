Süper Lig kulüplerinin takım harcama limitlerini açıkladı, limitlere uyulmazsa ne olur?

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre en çok harcama yapabilecek takım Galatasaray.Sarı-kırmızılı ekibin, yüzde 15 sapma payıyla birlikte 493 milyon 398 bin 642 TL harcama limiti bulunuyor.
Beşiktaş'ın sapma payıyla birlikte 298 milyon 99 bin 722 TL, Fenerbahçe'nin de yine sapma payıyla 177 milyon 573 bin 89 TL limitinin olduğu açıklandı.Son şampiyon Medipol Başakşehir'in ise önümüzdeki sezon harcama limiti yine sapma payıyla 170 milyon 654 bin 928 TL olarak belirlendi.
En düşük limite sahip takım Hes Kablo Kayserispor'daHarcama limiti en az olan kulüp ise Hes Kablo Kayserispor oldu. Sarı-kırmızılı ekip, sapma payıyla birlikte 68 milyon 86 bin 401 TL harcayabilecek.
Süper Lig'in yeni ekipleri Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fatih Karagümrük'ün harcama limiti ise 105 milyon 971 bin 153 TL.Takım harcama limitlerinin açıklanması sonrası özellikle Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada TFF'ye tepki gösterdi.
Bazı Fenerbahçeli taraftarlar yayıncı beIN Sports aboneliklerini iptal etmek için sosyal medyada kampanya başlattı. #beinsportsiptal etiketi, Twitter'da TT oldu.Diğer takım taraftarları ise Fenerbahçe'nin geçen sezon limitlerini aştığı gerekçesiyle #FenereCezaNerdeTFF etiketiyle sosyal medyada TFF'yi eleştirdi.
Harcama limitleri nasıl hesaplanıyor?Kulüplerin takım harcama limitleri, TFF'ye sunulan mali tablolar doğrultusunda gelir, gider ve maliyet esasları dahilinde oluşturulan yeni sezon bütçesi baz alınarak iki yöntem ile hesaplanıyor.
Bunların ilki, Gelir Gider farkı üzerinden hesaplama yöntemi.Diğeri ise Net Borç / Net Faaliyet Gelir Rasyosu üzerinden hesaplama yöntemi.
Kulüplerin takım harcama limitleri belirlenirken bu iki hesaplama yöntemiyle bulunacak tutarların ortalaması alınıyor.
Harcama limitleri ancak belirli koşullarda 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ile her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18:00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabiliyor.
TFF, takım harcama limitinin aşılması durumunda kulüplere çeşitli yaptırımlar uygulayabiliyor.Takım harcama limitinin aşılması halinde uygulanacak cezalar şöyle:
Yüzde 5'e kadar aşılması durumunda İhtar Cezası veriliyor.
Yüzde 6-10 arası aşılması durumunda Kadro Sınırlaması Cezası veriliyor.
Yüzde 11-15 arası aşılması durumunda Transfer Yasağı Cezası veriliyor.
Yüzde 16-20 aşılması durumunda 1 Puan Silme Cezası verilir, buna ek olarak Transfer Yasağı, Kadro Sınırlaması ve Para Cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanıyor.
Yüzde 21-25 aşılması durumunda 2 Puan Silme Cezası verilir, buna ek olarak Transfer Yasağı, Kadro Sınırlaması ve Para Cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanıyor.
Yüzde 26 ve üstü aşılması durumunda 3 Puan Silme Cezası verilir, buna ek olarak Transfer Yasağı, Kadro Sınırlaması ve Para Cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanıyor.
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