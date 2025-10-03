Süper Lig küme düşme hattı nedir, nasıl işler?

Türkiye futbolunun başında Türkiye Futbol Federasyonu yer almaktadır. TFF genel olarak Türkiye milli futbol takımları, profesyonel seviyedeki Süper Lig, 1.Lig, 2. Lig, 3.Lig ve Bölgesel-Yerel Amatör liglerin organizasyonu, yönetilmesi ve denetlenmesini sağlamaktadır. Sistem genel olarak her ligde başarılı olma üzerine kuruludur. Başarı ise temelde bulunduğu ligi şampiyon bitirmek ya da en azından bir üst lige yükselme hakkı elde etmektir. Süper Lig seviyesinde ise şampiyonluğun bir altı Avrupa Kupalarına katılım için mücadele edilir. Şampiyonluk ve bir sonraki lige (veya Avrupa kupalarına) elde edemeyen takımlar ise küme hattında kalanlar ve küme düşenler olarak ikiye ayrılır.

Süper Lig küme düşme hattı nedir?

Süper Lig'de şampiyon ve Türkiye'nin mevcut sezondaki UEFA puanına bağlı olarak ilk 8 takımı teoride Avrupa kupalarına katılım sağlayabilir. Tabii Türkiye için bu ilk 4-5 takım arasında değişmektedir. Bu barajın dışarısında kalan takımlar için "ligde kalma" mücadelesi mevcuttur.

Sezon bitiminde istisnai sezonlar hariç son 3 takım küme hattının dışında kalır ve bir alt lige düşer. Covid-19 pandemisi sezonu gibi küresel ya da 6 Şubat 2023 depremi gibi ulusal seviyede toplumsal olaylar istisnai durumlara yol açabilmektedir. Böyle bir durumda TFF'nin geçici olarak aldığı kararlar geçerli olur.

Süper Lig küme düşme hattı nasıl işler?

Süper Lig'de mevcut sezonda yer alan takımlar iç saha ve deplasman olarak her takımla iki kez karşılaşır. Sezon sonunda en az puana sahip üç takım sonraki sezonda bir alt ligde mücadele eder. Son iki takımın doğrudan düştüğü ancak sondan üçüncü ve dördüncü takımların eşit puana sahip olduğu senaryoda öncelikle başa baş kuralına bakılır.

İki takımın arasındaki maçlarda deplasman golü kuralı olmaksızın daha fazla averaja sahip olan takım kümede kalır. Başa baş durumda averajlar eşitse önce genel averaja sonrasında ise atılan gol sayısına bakılır. Eşitlik halen bozulmadıysa ve iki takım arasında sezon içerisinde "hükmen mağlup" sayıldığı maç olan yoksa "TFF" tarafından tarafsız sahada tek maç organize edilir. Kazanan kümede kalırken kaybeden düşer.

Türkiye Süper Ligi'nde küme düşme hattında çoklu eşitlik durumunda ne olur?

Küme düşme hattında bazı durumlarda en az 3 takımın eşit puanda olduğu sezonlar mevcuttur. Eğer en az 3 takım eşit puanda ise takımlar arasında bir "mini lig tablosu" oluşturulur. Sıralama öncelikle 3 takımın sadece aralarında oynadıkları maçların sonuçlarına göre belirlenir. Mini ligde puan eşitliği durumunda sırasıyla; "mini lig averajı, mini ligde atılan gol sayısı, tüm ligdeki genel averaj, lig genelindeki atılan gol sayısı, hükmen mağlubiyetin olup olmadığı ve son olarak TFF'nin belirleyeceği tek maçlık turnuva" sonucu kümede kalan ve düşenler belirlenir.